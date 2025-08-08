La alta velocidad ferroviaria supera los 4 millones de viajeros en junio, con un alza del 14,3%.

El transporte ferroviario de alta velocidad fue utilizado en junio por más de 4 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 14,3% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En junio, el transporte público registró un repunte interanual del 7,2%, hasta superar los 500,9 millones de usuarios, manteniéndose así en tasas positivas por segundo mes consecutivo después del ascenso experimentado en mayo (+3,4%).

Por tipo de transporte, el urbano aumentó un 6,8% interanual y el interurbano un 9,7%. Dentro de este último, destaca el incremento del 12,1% en el transporte por ferrocarril.

En total, más de 147,9 millones de pasajeros utilizaron el transporte interurbano en junio. Por tipo de transporte, se registraron crecimientos en el transporte por ferrocarril (+12,1%), autobús (+8,6%) y aéreo (+0,2%). En cambio, el transporte el marítimo bajó un 4,7% interanual en junio.