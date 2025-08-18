La clave para comprar casa en 2025: ¿hipoteca fija o variable? La respuesta de Gonzalo Bernardos

La pregunta persiste entre quienes buscan financiación para una vivienda: ¿es más recomendable una hipoteca a tipo fijo o una variable? Este año, el escenario económico español ofrece respuestas que apuntan claramente hacia la protección y la estabilidad financiera.

Contexto económico y comportamiento del Euríbor

A fecha de agosto de 2025, la media del Euríbor se sitúa en torno al 2,128 % – 2,142 %, una cifra sensiblemente inferior al 3,166 % registrado en agosto de 2024, lo cual supone un ahorro considerable para quienes cuentan con una hipoteca variable.

Este descenso ha impulsado que el precio medio de las hipotecas en España capte máximos desde finales de 2022, alcanzando el 2,8 % en marzo de 2025, un reflejo directo de la rebaja del Euríbor. Al mismo tiempo, la demanda hipotecaria se ha activado con fuerza: en marzo, la concesión de créditos hipotecarios creció un 44,5 % interanual, aunque el sistema hipotecario sigue mostrando solidez y prudencia.

Ventajas y desventajas de cada tipo de hipoteca

Hipoteca a tipo fijo

Seguridad y previsibilidad : la cuota mensual permanece invariable durante todo el plazo del préstamo, lo que facilita la planificación financiera familiar.

: la cuota mensual permanece invariable durante todo el plazo del préstamo, lo que facilita la planificación financiera familiar. Protección frente a posibles alzas futuras del Euríbor : expertos y entidades señalan que este tipo de hipoteca es la opción preferida actualmente, con alrededor del 70 % de nuevas contrataciones siendo de tipo fijo (sumando fijas y mixtas se eleva al 90 %).

: expertos y entidades señalan que este tipo de hipoteca es la opción preferida actualmente, con alrededor del siendo de tipo fijo (sumando fijas y mixtas se eleva al 90 %). Costes iniciales más elevados: los tipos de interés (TIN/TAE) suelen ser mayores, con comisiones y plazos más rígidos.

Hipoteca a tipo variable

Inicio más barato : al seguir la evolución del Euríbor, puede suponer cuotas mensuales más bajas en periodos de tipos bajos.

: al seguir la evolución del Euríbor, puede suponer cuotas mensuales más bajas en periodos de tipos bajos. Mayor incertidumbre futura : cuando el Euríbor suba, también lo harán las cuotas, lo que añade riesgo.

: cuando el Euríbor suba, también lo harán las cuotas, lo que añade riesgo. Flexibilidad en ciertas condiciones: algunos bancos permiten cambiar a tipo fijo después de contratar, aunque conviene revisar comisiones y condiciones asociadas.

Factores clave para elegir tu opción

Perfil financiero y tolerancia al riesgo: quienes priorizan estabilidad optarán por lo fijo; los más tolerantes al riesgo podrían considerar lo variable si esperan que el Euríbor siga bajo . Escenario económico en corto y medio plazo: si bien el Euríbor ha bajado, futuros incrementos en los tipos del BCE podrían revertir esta tendencia. Capacidad de entrada y solvencia: los bancos están más exigentes: se recomienda tener ahorrado al menos el 30 % del valor del inmueble (20 % entrada + 10 % para gastos e impuestos), y que la cuota no supere el 30-35 % de los ingresos netos. Oferta bancaria y condiciones de vinculación: compara TIN, TAE, comisiones, productos vinculados (seguros, domiciliación de nómina, etc.).

La opinión del experto

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, ha sido especialmente claro:

“Recomendaría lo mismo que he recomendado en los últimos años, que cojan una hipoteca a tipo fijo”, recordando que el Euríbor ha variado históricamente en torno al 3,38 %, lo que, sumándole un diferencial, empuja la hipoteca variable hacia cuotas elevadas.

Gonzalo Bernardos, conocido economista. / Mediterráneo

Además, en otra intervención reciente (septiembre de 2024), advirtió que las hipotecas variables son arriesgadas debido al Euríbor fluctuante y recomendó optar por hipotecas fijas o mixtas para mayor estabilidad.

Conclusión informada

La hipoteca a tipo fijo se perfila como la opción más recomendable actualmente, debido a su seguridad y estabilidad en un entorno de euríbor bajo pero aún vulnerable a subidas futuras. Además, es la modalidad predominante entre las nuevas contrataciones.

Sin embargo, si cuentas con una buena capacidad de ahorro y aceptas cierto riesgo, una hipoteca variable podría ser rentable, siempre y cuando se estudien bien las condiciones para cambiar a tipo fijo si la situación cambia.