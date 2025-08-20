Los peores trabajos de España: los sueldos en estos sectores están solo un poco por encima del SMI

El encarecimiento del coste de la vida en los últimos años —con la cesta de la compra disparada y los precios de la vivienda en máximos— ha empañado en parte el efecto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de 707 euros mensuales en 2017 a los 1.184 euros fijados para este 2025.

El número de trabajadores que perciben el SMI se ha duplicado en apenas una década. Actualmente, cerca del 20% de la población asalariada en España lo percibe, lo que evidencia la dependencia de este suelo salarial para garantizar unos ingresos básicos.

Sin embargo, pese a haber contribuido a contener la pobreza laboral, el aumento no ha evitado que miles de empleos sigan situándose en una franja económica frágil.

Expertos laborales apuntan a varios factores que explican la persistencia de sueldos bajos en un sector determinado:

Abundancia de mano de obra poco cualificada

Estacionalidad

Extensión de la subcontratación

Prácticas fraudulentas de algunos empleadores, como el impago de horas extra, cotizaciones por debajo de la jornada real o el recurso a falsos autónomos.

Los sectores más castigados

La estadística se traduce en un mercado laboral donde varios sectores se concentran en la parte más baja de la escala salarial. Entre ellos destacan: