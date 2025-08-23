La nueva gestión que debes hacer antes de firmar una hipoteca: "Ni se te ocurra firmar si no te lo han entregado"
La experta Montse Cespedosa advierte a los que vayan a comprar vivienda
Lo advierte la experta en banca Montse Cespedosa: "Ni se te ocurra firmar si no te lo han entregado". Es un mensaje dirigido para todos aquellos que están a punto de firmar una hipoteca o un contrato de arras. Un cambio de normativa al que los compradores deben estar muyt atentos.
📅 ¿Qué ha cambiado?
Desde el 12 de agosto de 2025 está en vigor la Orden ECM/599/2025, que modifica la histórica Orden ECO/805/2003 y exige incorporar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) en la documentación de la tasación. Sin CEE, la tasación puede verse condicionada o no poder emitirse en los términos habituales.
🧩 Lo esencial en 30 segundos
CEE obligatorio para la tasación:
- Edificio terminado: CEE debidamente registrado.
- En construcción/proyecto: CEE + justificante de solicitud de registro (con datos coincidentes).
Otros papeles:
- Certificación registral y descriptivo catastral con antigüedad ≤ 3 meses a la fecha de valoración.
Si falta documentación clave, la tasadora debe advertir/condicionar el informe (art. 10). La eficiencia puede afectar al valor: mejorar 1 letra de CEE se asocia, de media, con +1,3% en el precio.
💡 Recomendación práctica (arras incluidas)
- No firmes arras sin que te entreguen el CEE (y que esté registrado si la vivienda está terminada).
- Recuerda: el CEE ya era obligatorio adjuntarlo al contrato de compraventa (art. 17 RD 390/2021); ahora, además, la tasación lo necesita antes.
🏷️ Por qué importa para el precio
La orden incorpora un principio de sostenibilidad en la valoración y deja claro que la eficiencia energética influye en el valor de mercado (comparables, homogeneización, coste de uso, etc.). En la práctica, tasaciones y bancos mirarán de cerca tu CEE. Estudios recientes estiman una prima media del 1,3% por cada letra de mejora del certificado.
📌 Conclusión rápida
- Si vas a pedir hipoteca o tasación: ten listo el CEE correcto (y el resto de documentos al día) antes de mover ficha.
- Si vas a firmar arras: exige el CEE; puede condicionar la tasación y tu precio.
