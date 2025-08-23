La nueva gestión que debes hacer antes de firmar una hipoteca: "Ni se te ocurra firmar si no te lo han entregado"

Lo advierte la experta en banca Montse Cespedosa: "Ni se te ocurra firmar si no te lo han entregado". Es un mensaje dirigido para todos aquellos que están a punto de firmar una hipoteca o un contrato de arras. Un cambio de normativa al que los compradores deben estar muyt atentos.

📅 ¿Qué ha cambiado?

Desde el 12 de agosto de 2025 está en vigor la Orden ECM/599/2025, que modifica la histórica Orden ECO/805/2003 y exige incorporar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) en la documentación de la tasación. Sin CEE, la tasación puede verse condicionada o no poder emitirse en los términos habituales.

🧩 Lo esencial en 30 segundos

CEE obligatorio para la tasación:

Edificio terminado: CEE debidamente registrado .

CEE . En construcción/proyecto: CEE + justificante de solicitud de registro (con datos coincidentes).

Otros papeles:

Certificación registral y descriptivo catastral con antigüedad ≤ 3 meses a la fecha de valoración.

Si falta documentación clave, la tasadora debe advertir/condicionar el informe (art. 10). La eficiencia puede afectar al valor: mejorar 1 letra de CEE se asocia, de media, con +1,3% en el precio.

💡 Recomendación práctica (arras incluidas)

No firmes arras sin que te entreguen el CEE (y que esté registrado si la vivienda está terminada).

sin que te (y que esté si la vivienda está terminada). Recuerda: el CEE ya era obligatorio adjuntarlo al contrato de compraventa (art. 17 RD 390/2021); ahora, además, la tasación lo necesita antes.

🏷️ Por qué importa para el precio

La orden incorpora un principio de sostenibilidad en la valoración y deja claro que la eficiencia energética influye en el valor de mercado (comparables, homogeneización, coste de uso, etc.). En la práctica, tasaciones y bancos mirarán de cerca tu CEE. Estudios recientes estiman una prima media del 1,3% por cada letra de mejora del certificado.

📌 Conclusión rápida