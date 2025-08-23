Despedido por demasiado 'serio'... y ahora tienen que indemnizarlo con casi 500.000 euros

El llamado “caso del señor T” se ha convertido en uno de los litigios laborales más comentados de los últimos años en Francia. Se trata de un consultor parisino cuyo despido, justificado por la empresa en su supuesta falta de integración en un entorno laboral “divertido”, acabó siendo declarado nulo tras un largo recorrido judicial.

El trabajador, contratado en 2011, manifestó desde el inicio su incomodidad con la cultura corporativa, caracterizada por frecuentes fiestas y seminarios de fin de semana en los que, según su testimonio, se fomentaban conductas ligadas al consumo excesivo de alcohol. Consideraba que estas actividades nada tenían que ver con sus funciones y criticó públicamente la normalización de esos comportamientos.

La reacción de la empresa fue fulminante: lo despidió alegando “incompetencia profesional”, “rigidez” en el trato y falta de alineación con el espíritu corporativo. El consultor llevó el caso ante los tribunales reclamando una indemnización de 461.406 euros, pero tanto en primera instancia como en apelación (2021) la justicia dio la razón a la compañía.

Giro de la situación

El giro se produjo en noviembre de 2022, cuando el Tribunal de Casación concluyó que la negativa del empleado a participar en actividades recreativas y su derecho a criticarlas formaban parte de su libertad de expresión, un derecho fundamental que no podía justificar un despido.

El 30 de enero de 2024, el Tribunal de Apelación de París confirmó la vulneración de derechos fundamentales, declaró nulo el despido, ordenó su readmisión y fijó una indemnización de 496.298,79 euros. Finalmente, el trabajador no regresó a la compañía y se alcanzó un acuerdo para poner fin a la relación laboral.

El caso, que comenzó como un litigio individual, trascendió al debate público por los peculiares motivos alegados para justificar el despido, por las reflexiones que abrió en torno a los límites del team building y por la elevada indemnización reconocida, que llamó la atención incluso de juristas especializados.