Venta de viviendas alquiladas: ¿cuándo tiene que indemnizar el propietario al inquilino?

La compraventa de una vivienda arrendada suele despertar incertidumbre, tanto en propietarios como en inquilinos. La pregunta clave es: ¿qué ocurre con el contrato de alquiler cuando el inmueble cambia de dueño y en qué casos corresponde pagar indemnización al arrendatario?

La respuesta está en el artículo 14 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula la subrogación del comprador en los contratos de arrendamiento y establece los límites de la obligación de mantenerlos.

Lo que dice la ley

Cuando se vende una vivienda alquilada:

El comprador se convierte automáticamente en arrendador.

Debe respetar el contrato vigente durante los plazos mínimos:

durante los plazos mínimos: 5 años si el arrendador original era persona física.

si el arrendador original era persona física. 7 años si era persona jurídica.

si era persona jurídica. Dentro de esos periodos, no hay obligación de indemnizar al inquilino.

📌 Ejemplo: si el contrato es de tres años y la vivienda cambia de propietario en el año dos, el nuevo dueño deberá mantener el contrato hasta cumplir los cinco (o siete) años protegidos por ley.

Cuando el contrato va más allá del mínimo legal

La situación cambia si se firmó por más tiempo:

El nuevo propietario solo está obligado a respetar el mínimo (5 o 7 años).

El resto del contrato puede extinguirse antes de lo previsto.

La indemnización corre a cargo del vendedor, nunca del comprador.

💡 Cálculo de la indemnización (según la LAU):

Una mensualidad de renta por cada año que supere el plazo mínimo.

👉 Ejemplo práctico:

Contrato de 10 años con arrendador persona física.

con arrendador persona física. La vivienda se vende en el año 8.

Quedan 2 años por encima de los 5 legales .

. El arrendatario tiene derecho a 2 mensualidades de renta pagadas por el antiguo propietario.

Pactos especiales en el contrato

En algunos contratos se incluye una cláusula que indica que la venta extinguirá el arrendamiento.

En ese caso:

El nuevo dueño solo debe mantener el alquiler hasta completar los 5 o 7 años mínimos.

Una vez cumplidos, no hay obligación de indemnizar al inquilino.

Conclusión

El equilibrio que fija el artículo 14 de la LAU es sencillo:

✅ El nuevo propietario nunca paga indemnización .

. ✅ El vendedor es el único responsable, y solo cuando el contrato supera los 5 o 7 años legales.

⚖️ De esta manera, la ley protege tanto al inquilino —garantizándole una estabilidad mínima— como al comprador, que no hereda compromisos económicos más allá de esos plazos.