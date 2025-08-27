Trenes
Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Dos trenes que se encontraban en las inmediaciones han sido retrocedidos hasta Brihuega, mientras el resto se encuentra parado en las vías o no ha salido
Glòria Ayuso
Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas está afectando la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid.
Las llamas se encuentran cerca de las vías, motivo por el cual se ha interrumpido el paso de los trenes. Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.
El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.
Asimismo, el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres no ha realizado su salida.
- Canguros, leopardos y hasta un dromedario: desmantelan un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos en Castellón
- Cuenta atrás en Benicàssim para la Belle Epoque 2025: Toda la programación de la gran cita modernista
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- La lluvia no abandona Castellón: Aemet activa la alerta naranja para el miércoles
- Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Rescate en Almassora: el incendio en un edificio obliga al desalojo de los vecinos de madrugada
- Piden 8 años para un joven que agredió sexualmente a una amiga menor en el casal de peñas