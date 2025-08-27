Dos de cada cinco valencianos quieren dejar su empleo pese a no tener otras ofertas

El final del mes de agosto se acerca y, con él, llega el retorno al trabajo tras las vacaciones para buena parte de la ciudadanía. Sin embargo, ese momento temido para algunos también se abre muchas veces como el momento más proclive para cambiar de empleo. Una vía por la que apostarían, aunque no tuvieran otras ofertas sobre la mesa, dos de cada cinco habitantes de la Comunitat Valenciana en este momento. Esta es una de las conclusiones que deja el 'VI Informe sobre Intención de cambio de empleo' ofrecido por la plataforma del sector Infojobs, que refleja además que el 14 % de los trabajadores de la autonomía dejará su puesto de trabajo durante el próximo año.

Esta última es una estadística que, tanto a nivel nacional como valenciano, viene cayendo desde la pandemia. No en vano, mientras que en 2020 hasta el 23 % de los profesionales de España pensó en cambiar de trabajo, en 2021 esa cifra bajó hasta el 15 %. En 2022, por su parte, repuntó hasta el 17 % para acabar cayendo en 2023 (16 %) y 2024 (15 %). Esta situación, añaden desde Infojobs, "refleja cierta estabilidad en la intención de abandono".

Más impacto en las mujeres

A pesar de estas cifras, el documento sí señala la relevancia de que cada vez más población se plantee cambiar de empleo sin tener otras ofertas. Dentro de la Comunitat, son el 43 % de los encuestados los que tomarían esta decisión sin contar con otra propuesta, un porcentaje que -como pasa a nivel nacional- ha ido aumentando en los últimos tiempos y que tiene en las mujeres un mayor impacto (47 % de las trabajadoras se lo plantea frente al 40 % de los hombres). Más allá de géneros, el 8,5 % afirma no estar preocupado si no lo encadena con otro empleo; el 25 % buscaría otro, pero de forma selectiva y tomándose su tiempo; y el 9,5 % lo haría de manera inmediata. Por contra, "el 57 % de los valencianos mantiene una actitud conservadora, pues solo se plantearía un cambio laboral con una nueva oportunidad asegurada", afirma el informe.

Y este momento es clave. No en vano, el periodo tras el verano es una época de buenos propósitos. Sin ir más lejos, se vuelve de vacaciones "con energías renovadas y uno de los principales cambios es mejorar el empleo como forma de estar mejor emocional y económicamente", destacaba a este diario en años previos el director regional de Adecco Levante, Victor Tatay.

Principales motivos

Pero, ¿cuáles son los motivos que llevan a los valencianos a querer dejar su puesto de trabajo? Como pasa a nivel nacional, es el salario el principal factor. No obstante, cada vez pierde más terreno en favor de otros aspectos como "la conciliación y compaginar la vida laboral y personal", mientras que decae ligeramente el interés por trabajos más motivadores. Según Infojobs, esto se explica porque "el desarrollo personal y el equilibro entre la vida privada y la profesional son aspectos cada vez más valorados. Y cobran aún más relevancia si se tiene en cuenta que casi uno de cada cuatro profesionales afirma que conciliar es cada vez más difícil, especialmente en la franja de 35 a 44 años, donde el desafío se intensifica".

Así, el principal motivo para cambiar de empleo -por tanto- es el salario, que lo defiende el 43 % de los encuestados valencianos. A continuación se encuentra la mejora de condiciones para conciliar la vida laboral y familiar (34 %) y, en tercera posición, tener un trabajo con menor estrés y menor carga, con el 28%. Este último, eso sí, tiene un mayor peso si se tiene en cuenta que a nivel nacional preocupa solo al 21 % de los entrevistados.