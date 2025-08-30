TRENES
Cortada la línea Madrid-Andalucía y 210 evacuados tras incendiarse un tren en Ciudad Real
Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano trabajan en la extinción del fuego
EFE
Toledo
El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Andalucía se encuentra cortado este sábado tras un incendio en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), que ha obligado a evacuar a 210 pasajeros.
Según ha informado el 112 a EFE, el aviso se ha recibido pasadas las 14:05 horas de este sábado desde el kilómetro 201 de la vía férrea y por el momento no hay heridos.
Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) trabajan en la extinción del fuego.
Los servicios de emergencia también han movilizado una ambulancia de soporte vital básico, por prevención.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar
- Gran susto en Alcalà por una aparatosa cogida en el Concurso de Emboladores