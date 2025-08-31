El plan que te da tranquilidad (con letra pequeña): ventajas y riesgos de tener un fondo de pensiones privado

Pensar en la jubilación parece lejano cuando uno tiene treinta o cuarenta años. Pero lo cierto es que, cuanto antes se empiece a ahorrar, más fácil será mantener un buen nivel de vida en el futuro. Y ahí es donde entran en juego los planes de pensiones privados: una herramienta que no sustituye a la pensión pública, pero sí la refuerza.

Un complemento, no un sustituto

El sistema público de pensiones seguirá existiendo, pero los expertos advierten: probablemente no será suficiente para garantizar el mismo poder adquisitivo que tenemos en la vida laboral. Por eso, cada vez más personas se plantean tener un plan privado, que actúe como un “colchón extra” cuando llegue el momento de jubilarse.

Las ventajas, explicadas sencillo

Ahorro con efecto bola de nieve : ir aportando pequeñas cantidades de forma regular puede multiplicarse con los años gracias al interés compuesto.

: ir aportando pequeñas cantidades de forma regular puede multiplicarse con los años gracias al interés compuesto. Menos impuestos hoy : las aportaciones reducen lo que pagas en tu declaración de la renta, hasta ciertos límites.

: las aportaciones reducen lo que pagas en tu declaración de la renta, hasta ciertos límites. Tú eliges el riesgo : hay planes más seguros y otros que invierten en bolsa, según lo que prefieras.

: hay planes más seguros y otros que invierten en bolsa, según lo que prefieras. Acceso en casos especiales: como paro de larga duración, enfermedad grave o tras 10 años de aportaciones.

La otra cara de la moneda

No todo son ventajas. Los planes de pensiones tienen dos puntos débiles que conviene conocer antes de decidir:

Fiscalidad en el rescate : cuando llegue el momento de recuperar el dinero, se tributa como rendimiento del trabajo, lo que puede suponer pagar más impuestos de los esperados.

: cuando llegue el momento de recuperar el dinero, se tributa como rendimiento del trabajo, lo que puede suponer pagar más impuestos de los esperados. Menos liquidez: salvo en supuestos excepcionales, el dinero queda “atado” hasta la jubilación, por lo que no es la mejor opción si se busca flexibilidad.

Rendimientos

Si una persona aporta 150 € al mes a un plan privado con una rentabilidad media anual del 4%, el resultado al llegar a la jubilación cambia mucho según la edad en la que empiece:

A los 35 años , tras 32 años de aportaciones , podría reunir unos 107.800 € .

, tras , podría reunir unos . A los 40 años , con 27 años de ahorro , el capital rondaría los 79.500 € .

, con , el capital rondaría los . A los 45 años , después de 22 años , se alcanzaría alrededor de 56.300 € .

, después de , se alcanzaría alrededor de . A los 50 años, con solo 17 años de aportaciones, la cifra bajaría a unos 37.200 €.

La moraleja: empezar pronto, pero con información completa

No hace falta ser millonario para tener un plan de pensiones. Lo importante es la constancia y el tiempo: cuanto antes se comience, más fácil será llegar a la jubilación con un buen colchón. Ahora bien, conviene tener claro que no es un producto pensado para todos los perfiles: quienes necesiten disponer de su dinero con flexibilidad o teman un tipo impositivo alto en la jubilación, quizá encuentren opciones más adecuadas en otros instrumentos de ahorro.

👉 En definitiva: un plan de pensiones privado puede ser un aliado clave para la tranquilidad futura, siempre que se asuma que tiene ventajas claras… pero también limitaciones importantes.