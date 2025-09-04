El grupo Armani, la firma de lujo con 2.300 millones de facturación que apostó por España hace más de dos décadas

El mundo de la moda y la economía global del lujo despiden a Giorgio Armani, fallecido este jueves en Milán a los 91 años. Considerado el “rey” de la moda italiana, Armani transformó la manera de vestir con su estilo minimalista y sofisticado, al tiempo que construyó un imperio independiente del lujo valorado en entre 6.000 y 7.000 millones de euros.

Su legado, que abarca moda, hoteles, restaurantes y cosmética, pasará ahora a estar bajo el control de la Fundación Giorgio Armani, que gestionará un grupo con 8.700 empleados, 650 tiendas y presencia global, incluidas sus operaciones en España.

La Fundación, heredera de un imperio de 2.300 millones de euros

Los estatutos de la Fundación fueron aprobados en 2016 y publicados en 2023 por Corriere della Sera, aunque el reparto exacto de acciones dependerá del testamento. Según La Repubblica, el consejo de administración ya incluye a sus herederos: Pantaleo Dell’Orco, mano derecha y compañero del diseñador; Luca Camerana, sobrino de Armani; e Irving Bellotti, director ejecutivo de Rothschild Italia.

El modelo de la Fundación refuerza la independencia que siempre defendió Armani: no distribuirá ganancias ni activos, destinando cualquier excedente a actividades institucionales.

Inversiones récord en 2024 pese a la caída de ventas

El grupo cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros, un 5% menos que el año anterior. El beneficio operativo (Ebitda) se redujo un 24%, hasta 398 millones, y el beneficio neto antes de impuestos se situó en 74,5 millones.

Aun así, Armani apostó por el futuro con 332 millones de euros de inversión, el doble que en 2023. Se destinaron a renovar tiendas insignia en Nueva York, Milán y París, y a reforzar la gestión del canal online. Europa aportó el 49% de las ventas, América el 22% y Asia-Pacífico el 19%, reflejando la ralentización china.

El grupo Giorgio Armani estaba controlado hasta el momento al 99,9% por el modisto Giorgio Armani y en un 0,1% por la Fundación Giorgio Armani.

El negocio en España: un mercado clave

España ha tenido un papel relevante en la expansión internacional de Armani. La firma desembarcó hace más de dos décadas a través de la familia Zunzunegui, que gestionó parte de la red de tiendas. En 2010, Armani constituyó Giorgio Armani Retail SRL Sucursal España para reforzar su control directo en el país.

Actualmente, España sigue siendo un mercado estratégico dentro de Europa, tanto por el turismo de alto poder adquisitivo como por su posicionamiento en ciudades clave como Madrid y Barcelona, donde las tiendas del grupo actúan como escaparates de su concepto de lujo integral.

De la moda a los hoteles: Armani como estilo de vida

El universo Armani va mucho más allá de la moda. El grupo ha diversificado su negocio hacia Armani Casa (decoración), Armani Beauty (cosmética), Armani Ristorante y Armani Hotels, con sedes icónicas en Dubái y Milán. Asimismo, el grupo adquirió la histórica Capannina en Forte dei Marmi, uno de los locales de playa más famosos de Italia, como último gesto del diseñador hacia sus colaboradores y Dell’Orco, a quien conoció en ese lugar.

Este modelo de diversificación, basado en un estilo reconocible y coherente, ha convertido a Armani en una marca global con identidad propia, muy diferente de las firmas absorbidas por conglomerados como LVMH o Kering.

Sucesión ordenada y futuro del grupo

Armani deja la empresa organizada con detalle. En 2023, Reuters adelantó que los estatutos de la compañía ya incluían desde 2016 un protocolo de sucesión destinado a asegurar la continuidad del grupo. El plan contemplaba la creación de la Fundación Giorgio Armani, encargada de velar por los valores de la marca y la estabilidad del empleo, con un esquema de reparto accionarial entre familiares y colaboradores. Además, abría la puerta a una eventual salida a Bolsa, aunque únicamente transcurridos cinco años desde el fallecimiento del diseñador.

Aunque Armani no tuvo hijos, preparó a un círculo de confianza formado por sus sobrinas Silvana y Roberta Armani, su sobrino Andrea Camerana y Dell’Orco. Todos han sido formados por él para garantizar la continuidad de la marca.

Un legado que trasciende la moda

Fundada en 1975 junto a Sergio Galeotti, Giorgio Armani Spa se convirtió en sinónimo de elegancia italiana y símbolo del Made in Italy. El diseñador vistió a Hollywood dentro y fuera de la pantalla —desde Richard Gere en American Gigolo hasta George Clooney en la alfombra roja— y transformó la moda ejecutiva femenina con sus célebres power suits.

Con independencia frente a los grandes conglomerados y una visión a largo plazo, Giorgio Armani deja tras de sí medio siglo de historia, 2.300 millones de euros de facturación y un emblema del lujo mundial. Su legado, ahora en manos de la Fundación, seguirá marcando la hoja de ruta del sector del lujo global, con España como uno de sus mercados clave en Europa.