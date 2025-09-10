Inditex bate récord de beneficios y gana 2.791 millones en el primer semestre del año, un 0,8% más

Inditex sigue a ritmo de récord. La compañía textil fundada por Amancio Ortega cierra su primer semestre fiscal (1 de febrero 2025 a 31 de julio 2025) con un beneficio neto de 2.791 millones, lo que supone un aumento del 0,8%. La firma de moda gallega explica "las colecciones de la campaña Primavera/Verano fueron bien recibidas por los clientes" y las ventas crecieron un 1,6%, hasta 18.357 millones de euros. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 5,1%.

El margen bruto aumentó un 1,5%, hasta 10.703 millones de euros, y se situó en el 58,3% de las ventas (-5 puntos básicos respecto al mismo periodo del año anterior). El resultado operativo (ebitda) se incrementó un 1,5% hasta los 5.114 millones de euros.

El ebit (beneficios antes de intereses e impuestos) creció un 0,9%, hasta 3.572 millones de euros, y el resultado antes de impuestos un 0,1%, alcanzando los 3.601 millones de euros.

Todas las líneas de gasto han mostrado una evolución favorable. Los gastos operativos crecieron un 2,2%. Incluyendo todos los cargos por arrendamientos, los gastos operativos crecieron 63 puntos básicos por encima del crecimiento de las ventas.

Inditex sigue sin generar deuda y cuenta con una posición de caja de 10.012 millones de euros, un 8% menos que a cierre del primer semestre de 2024. Debido al fuerte desempeño operativo, el inventario creció un 3,1% a 31 de julio de 2025 respecto a la misma fecha del año anterior. "El inventario se considera de alta calidad", añade la compañía.

Avanza crecimiento de ventas

La compañía que lidera Marta Ortega avanza que "las colecciones de la campaña de Otoño/Invierno han sido muy bien recibidas por nuestros clientes". Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de agosto y el 8 de septiembre de 2025 han crecido un 9% con respecto al mismo periodo de 2024.

En el primer semestre, Inditex ha realizado aperturas en 35 mercados. Al cierre del periodo, la compañía textil operaba 5.528 tiendas.

“Hemos logrado un sólido rendimiento en este primer semestre del ejercicio 2025, con ventas satisfactorias en un entorno de mercado complejo y manteniendo sólidos niveles de rentabilidad. La eficiente ejecución de nuestros equipos demuestra la solidez del modelo de negocio de Inditex", valora su consejero delegado Óscar García Maceiras.