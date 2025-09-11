La CEV rechaza una reducción de jornada sin consenso y pide reactivar el diálogo social

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera que legislar sin consenso una medida de gran trascendencia como la reducción de la jornada laboral “carece de sentido” y supone “ignorar la realidad de empresas y trabajadores que necesitan seguridad jurídica y marcos estables para organizar su actividad”. En este sentido, la patronal agradece la postura de los grupos parlamentarios que se opusieron a la iniciativa, en coherencia con la falta de acuerdo en el diálogo social.

La CEV defiende que el ámbito adecuado para debatir sobre la jornada laboral es el diálogo social y la negociación colectiva sectorial, ya que cada sector presenta particularidades productivas, organizativas y de competitividad que no pueden resolverse mediante una norma uniforme e impuesta sin acuerdo. Solo a través de la negociación, subraya, es posible alcanzar soluciones equilibradas que atiendan tanto a las necesidades de las empresas como a las de los trabajadores.

Asimismo, advierte de los riesgos de imponer de manera obligatoria una reducción de jornada: dificultades organizativas en sectores con turnos, pérdida de productividad y eficiencia en un contexto en el que España ya mantiene una brecha con Europa, incremento de costes laborales que comprometería la viabilidad de muchas pymes, freno a la inversión y, en última instancia, una menor capacidad para generar empleo estable y de calidad. Por ello, la patronal hace un llamamiento a reactivar el diálogo social y apostar por el consenso como la vía “más responsable y eficaz” para abordar cualquier cambio en esta materia.