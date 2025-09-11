EN FERROL
Sánchez, en la botadura de la fragata ‘Bonifaz’: "Es un estandarte de nuestra capacidad tecnológica"
"Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN", asegura el presidente en Navantia sobre el buque, tras la exigencia de la Alianza a España de aumentar su gasto militar en un clima bélico en Europa
Sara Vázquez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que la fragata F-111 ‘Bonifaz’ «surcará los océanos como un estandarte de nuestra capacidad tecnológica», ha asegurado en la botadura del buque, esta tarde, en el astillero de Navantia, en Ferrol. «Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN», aseveró el jefe del Ejecutivo, tras la exigencia de la OTAN a España de aumentar el gasto en Defensa y con Europa en clima bélico. Sánchez, al tiempo, defendió la «cooperación» en «tiempos de proteccionismo y aranceles».
El buque, con una inversión de más de 4,3 millones de euros, está amadrinado por la Reina Sofía, que fue la encargada de cortar la cinta, junto al director del astillero, Eduardo Dobarro, pasadas las 19.30. La botadura sirvió también para reivindicar a Navantia y a Ferrol como pilares en la construcción naval.
- Cuatro heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-340 a la altura de Porcelanosa
- La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
- La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón
- El antiguo dueño de Baldocer asciende como 'terrateniente' en España
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Destapan uno de los mayores vertidos ilegales de purines en Castellón
- Una de cal y otra de arena en la segunda tarde taurina de las fiestas de Vila-real
- Dos municipios del Castellón vacío llenan sus aulas este curso: estos son