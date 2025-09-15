El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo

En el panorama laboral actual, la búsqueda de un empleo que permita una verdadera conciliación entre la vida personal y profesional se ha convertido en una prioridad para muchos. A menudo, esta tarea se percibe como un desafío, pero el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su portal 'Empléate', ha lanzado una serie de ofertas que prometen ser una solución atractiva para quienes buscan flexibilidad, salarios competitivos y la posibilidad de incorporarse al mercado laboral sin experiencia previa. Con el inicio del nuevo curso escolar, los centros educativos de toda España están abriendo sus puertas no solo a estudiantes, sino también a un variado personal de apoyo, generando una oleada de oportunidades a tiempo parcial que se adaptan a diversas necesidades.

Estas ofertas abarcan una amplia gama de roles, desde personal de limpieza hasta monitores de actividades extracurriculares, y se caracterizan por sus horarios reducidos y, en muchos casos, la ausencia de requisitos de experiencia o titulación superior. La iniciativa del SEPE no solo facilita el acceso al empleo a quienes buscan una primera oportunidad o desean reincorporarse al mercado laboral, sino que también ofrece una vía para obtener ingresos extra mientras se mantienen otras actividades, ya sea estudiar, cuidar de la familia o incluso tener otro empleo. Es una demostración clara de cómo el SEPE está respondiendo a las diversas realidades laborales, buscando un equilibrio entre las demandas del mercado y las necesidades de los trabajadores.

Un abanico de puestos

La inminente vuelta al cole activa una gran demanda de personal en las instituciones educativas, que buscan reforzar sus plantillas para cubrir todas las necesidades que surgen con el nuevo curso. Lejos de limitarse a los roles docentes, las ofertas publicadas por el SEPE a través de 'Empléate' son sorprendentemente diversas, lo que amplía enormemente el perfil de candidatos que pueden optar a ellas. Se buscan perfiles para tareas esenciales que garantizan el correcto funcionamiento y la seguridad de los centros: personal de limpieza, vital para mantener los espacios higiénicos; monitores de comedor, encargados de supervisar a los alumnos durante la hora de la comida; transportistas escolares y sus acompañantes, cruciales para la seguridad de los niños en sus trayectos; vigilantes y conserjes, que velan por la seguridad y el orden en las instalaciones.

Pero el alcance de estas oportunidades va más allá de las funciones básicas. Los centros educativos también están en busca de monitores de actividades extracurriculares para enriquecer la oferta formativa de los alumnos. Aquí se abren puertas a perfiles con habilidades en áreas como el inglés, deportes, robótica o artes plásticas. La gran ventaja de la mayoría de estos puestos es que no requieren experiencia previa ni la superación de complejas oposiciones. En muchos casos, basta con tener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, para ciertas posiciones, incluso con estudios primarios. No obstante, dado el contacto directo con menores, un requisito indispensable para todas estas vacantes es la presentación del certificado negativo de delitos sexuales, una medida estándar de protección.

Salarios atractivos y horarios flexibles

Una de las características más destacadas de estas ofertas es su flexibilidad horaria y los sueldos competitivos que ofrecen para jornadas a tiempo parcial. La mayoría de los puestos tienen jornadas de entre 3 y 5 horas diarias, de lunes a viernes. Este horario reducido es el factor clave que permite una excelente compatibilidad con otras actividades, desde cursar estudios universitarios o formaciones profesionales, hasta tener otro empleo o dedicar tiempo al cuidado familiar. Esta flexibilidad convierte estas ofertas en una opción ideal para estudiantes, padres o madres que buscan un ingreso sin renunciar a sus responsabilidades personales.

En términos de remuneración, el sueldo de muchas de estas ofertas se sitúa en torno a los 700 euros mensuales. Por ejemplo, se mencionan plazas para personal de limpieza en San Sebastián de los Reyes, vacantes en horticultura y jardinería en Canarias, o incluso como profesor de repaso y robótica en Valencia, todas ellas con remuneraciones similares. Empresas de transporte como Alsa o Interim Group también ofrecen empleos como acompañantes de buses escolares en regiones como Asturias, País Vasco o Aragón, con condiciones salariales parecidas. La propuesta se vuelve aún más atractiva en algunas excepciones donde la relación entre horas trabajadas y salario es notablemente favorable, con puestos de solo dos horas diarias, de lunes a viernes, pero con sueldos similares. Ejemplos concretos incluyen un puesto de monitor/instructor de inglés en Zaragoza por 610 euros mensuales, auxiliar de limpieza en Getafe por 650 euros mensuales, y ayudante de cocina en Bilbao por 630 euros mensuales. Estas cifras, para una jornada tan reducida, representan una excelente oportunidad de generar ingresos.

¿Cómo inscribirse y quién puede optar a estas oportunidades?

El perfil que buscan las empresas es tan variado como las propias vacantes, lo que hace que estas ofertas sean accesibles a un amplio espectro de candidatos.

Perfiles sin requisitos específicos: Para empleos como limpieza, conserjería o acompañantes de bus escolar, la formación mínima (ESO o estudios primarios) es suficiente. La voluntad de trabajar y la responsabilidad son las cualidades más valoradas.

Para empleos como limpieza, conserjería o acompañantes de bus escolar, la formación mínima (ESO o estudios primarios) es suficiente. La voluntad de trabajar y la responsabilidad son las cualidades más valoradas. Perfiles formativos: Quienes aspiren a ser monitores de extraescolares (inglés, robótica, deportes) sí pueden necesitar titulación específica en ocio y tiempo libre, idiomas o conocimientos técnicos en el área correspondiente.

Quienes aspiren a ser monitores de extraescolares (inglés, robótica, deportes) sí pueden necesitar titulación específica en ocio y tiempo libre, idiomas o conocimientos técnicos en el área correspondiente. Perfiles sociales y sanitarios: Para puestos como educador, integrador social o personal de apoyo, se requiere una titulación vinculada al área social, debido a la naturaleza de las responsabilidades y el contacto con alumnos con necesidades especiales.

Estas ofertas representan una gran oportunidad tanto para jóvenes que buscan su primera experiencia laboral y necesitan un punto de partida en su currículum, como para personas que buscan reincorporarse al mercado laboral tras un periodo de paro, o simplemente para quienes desean complementar sus ingresos con un empleo a tiempo parcial. El proceso de inscripción es sencillo y se realiza a través del portal 'Empléate' del SEPE. Solo hay que utilizar la barra de búsqueda con términos como "empleos en colegios" o "limpieza en centros educativos", aplicar filtros como "parcial" en el tipo de jornada y ordenar por "más recientes". Una vez encontrada la oferta adecuada, se pulsa en "inscribirse", se sube el currículum y se espera el contacto del equipo de selección.

En definitiva, estas oportunidades laborales en centros educativos, impulsadas por el SEPE, demuestran que es posible encontrar trabajos flexibles, bien remunerados y accesibles que permitan un auténtico equilibrio entre la vida laboral y personal. Son una atractiva solución para aquellos que buscan dar sus primeros pasos en el empleo, complementar ingresos o simplemente desean una jornada reducida que se ajuste a sus prioridades vitales.

Aquí tienes una imagen que ilustra el concepto de un ambiente escolar con diversas figuras, cada una representando los diferentes roles que el SEPE está buscando cubrir en los colegios, desde el personal de limpieza hasta los monitores de actividades.