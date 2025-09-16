El empresario español en Dubái que desmonta prejuicios: "Aquí no existe IRPF y la seguridad es máxima"

En un mundo cada vez más globalizado, trabajar fuera del país de origen ya no es una rareza sino una opción cada vez más habitual para quienes buscan mejores oportunidades económicas, aprender idiomas o sumar experiencias culturales. Uno de esos casos es el del joven empresario español Álex Huertas, que desde hace años vive en Dubái y aprovecha sus redes sociales para contar cómo es realmente residir y emprender en uno de los lugares más atractivos —y a la vez más criticados— del planeta.

Huertas, creador de la marca Northweek Sunglasses, que en 2016 fue adquirida por Hawkers, ha hecho de su pódcast un altavoz para hablarde su vida en el emirato. En su último episodio, compara la carga fiscal de España con la de Emiratos Árabes Unidos, donde no existe el IRPF ni hay que hacer declaración de la Renta. “Si nuestra sociedad genera dividendos, en España pagas hasta un 30%, aquí no tributan nada”, asegura, subrayando que incluso el Impuesto de Sociedades rara vez supera el 9%.

Pero su discurso va más allá de los impuestos. Huertas señala que muchos de los prejuicios que circulan en España sobre Dubái proceden del desconocimiento: “La mitad de los que critican este lugar nunca han estado. Y los que lo visitan de vacaciones creen que ya lo saben todo”. Según él, la realidad que ha vivido es bien distinta: “Aquí hay máxima seguridad, respeto hacia las mujeres y dirigentes que escuchan a la gente. La administración es eficiente y las oportunidades de networking internacional son constantes”.

Pese a la restricción de libertades, en 2024, Dubái sumó más de 169.000 nuevos residentes y en el primer trimestre de 2025 alcanzó los 3,9 millones de habitantes, de los cuales el 87% son extranjeros, según cifras oficiales. Todo apunta a que superará los 4 millones en 2026, impulsada por profesionales, inversores y emprendedores que buscan lo mismo que Huertas: un entorno con menos trabas fiscales y mayor calidad de vida.