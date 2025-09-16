Coyuntura
El Gobierno eleva en una décima su previsión de crecimiento del PIB para 2025, hasta el 2,7%
El ministro de Economía sostiene que la nueva proyección es "prudente" y deja la puerta abierta a nuevas revisiones al alza
El Gobierno ha decidido elevar en una décima, hasta el 2,7%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2025. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado esta actualización en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y ha justificado la revisión en un mejor comportamiento de la economía durante el tercer trimestre, según apuntan diferentes indicadores adelantados como la afiliación, la producción industrial o los indicadores de confianza.
"Estimamos que el PIB crecerá un 0,7% en el tercer trimestre y eso nos coloca en una posición ideal para elevar nuestra previsión para el conjunto del año hasta el 2,7%", ha explicado Cuerpo. El ministro ha valorado que "se trata de una previsión prudente para lo que podemos esperar en este 2025" y ha dejado la puerta abierta a posibles nuevas revisiones al alza si el sector exterior evoluciona mejor de lo que se espera en este momento.
La actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno se ha anunciado el mismo día en el que el Banco de España también ha revisado al alza su proyección de crecimiento de la economía española. El Banco de España ha elevado su previsión en dos décimas, hasta el 2,6%.
