Mercadona, la cadena líder y la que más crece en España en 2025, hasta un 27,1 % de cuota

Mercadona, la cadena de supermercados líder en España, ha sido también la que más ha crecido en los ocho primeros meses del año (+0,7 % respecto al mismo período de 2024), hasta alcanzar una cuota de mercado del 27,1 %, según los datos presentados este martes por la consultora Worldpanel by Numerator.

Worldpanel by Numerator (Kantar) ha analizado en una rueda de prensa virtual el comportamiento del sector del gran consumo en los primeros ocho meses del año, en los que Mercadona ha registrado el mayor crecimiento, especialmente en la zona de Levante -donde alcanza un techo de cuota (34,1 %)-, casi dos puntos más que hace un año.

El director de cliente minorista de Worldpanel, Bernardo Rodilla, ha subrayado que la cadena de distribución valenciana está "capitalizando las grandes cestas" de los consumidores españoles, de modo que cuatro de diez de esas grandes compras se producen en sus establecimientos.

En concreto, en las cestas de Mercadona ganan presencia productos estratégicos como los platos preparados (presentes en un 19,5 % de las compras), los huevos -cuyo valor se ha encarecido en el último año- y los pescados y mariscos.

Resto de cadenas

En cuanto a las demás cadenas principales, Carrefour y Alcampo reflejan la tendencia descendente de la compra en el hipermercado, el formato de establecimiento que más caídas "sufre", mientras que Eroski Lidl, y Aldi experimentan los mayores crecimientos.

Grupo IFA consigue la segunda posición, con una cuota del 10 % un crecimiento del 1 %; Carrefour decrece un 1 %, hasta situarse su cuota de mercado en el 9 %; Lidl crece un 0,5 %, hasta una cuota del 6,9 %; Eroski crece un 9,1 %, hasta una cuota del 4,3 % y DIA y Consum crecen un 0,2 % hasta cuotas del 3,7 % y 3,6 %, respectivamente.

Por su parte, Alcampo decrece un 0,3 %, hasta una cuota del 2,8 % y el Grupo IFA se expande un 10 %, hasta una cuota del 0,1 %.

Según los datos Worldpanel, Lidl, está consiguiendo atraer a más compradores a más categorías, lo que favorece que los consumidores visiten más sus establecimientos.

Por su parte, Dia registra un crecimiento de compradores del 1,2 % y Aldi del 1,8 %, mientras que en el caso de Mercadona asciende al 0,4 %; pierden compradores Carrefour (-2,2 %) y Alcampo (-1,3 %).

De acuerdo con la consultora, un 91 % de los consumidores compra alguna vez e Mercadona, un 57,1 % en Carrefour, un 51,9 % en Lidl, un 59 % el Grupo IFA y un 44,3 % en DIA.

Más opciones

Según Rodilla, "para la distribución organizada cada vez es más complejo crecer" y a un mercado estable hay que sumar que cada vez "menos crecimiento vendrá desde el canal tradicional y que los consumidores tienen cada vez más opciones y más variadas".

Además, en cuanto al tipo de cadenas, las de surtido corto (con un 40 % de cuota) y las regionales (18,4 % de cuota) son las que más avanzan, con una expansión del 1,5 % y 0,5 % respectivamente.

El hipermercado cierra los ocho primeros meses del año con una cuota ligeramente por encima del 10 % (-1.2 %) mientras que el canal tradicional se mantiene en torno al 15 % de cuota, lo que significa que sigue perdiendo, aunque a menor ritmo que años anteriores (-0.3 %).