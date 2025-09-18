CEOE
Garamendi califica de "barbaridad" que las grandes empresas deban atender en catalán
El presidente de la CEOE recuerda que existe un idioma "que se llama español" y considera que supondría "un coste más, un perjuicio más para las empresas"
EFE
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado este jueves de "barbaridad" la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE, para que las grandes empresas deban atender en catalán a los clientes que lo soliciten.
En declaraciones a los medios de comunicación españoles asistentes al Foro Empresarial Egipto-España, que ha presidido Felipe VI en El Cairo con motivo del viaje de Estado que realizan los reyes a Egipto, Garamendi ha recordado que existe un idioma "que se llama español".
"Vamos a enterarnos bien", ha dicho el presidente de la CEOE, que ha considerado que, "si realmente el proyecto es para toda España, es una barbaridad".
Ha agregado que "es increíble, lo digo con toda sinceridad. Incluso en Cataluña también lo sería".
Esta posibilidad supondría "un coste más, es un perjuicio más para las empresas", ha advertido Garamendi.
"Aquí siempre estamos poniendo normas y normas.. Pues vamos a ver una pequeña empresa cómo lo organiza", se ha preguntado.
- CD Castellón | Entrevista | Las razones de Bob Voulgaris para destituir a Johan Plat
- Smalticeram compra una veterana empresa de Onda
- Dos colegios de Castellón se cuelan en el 'top 30' español: estos son los mejores
- Programación oficial de las fiestas patronales de Benicàssim: Todos los actos
- Fallece un hombre en Vila-real al volcar su carretilla elevadora
- Una vecina acoge a la familia con 6 niños que dormía en la calle tras no aceptar la plaza en un albergue
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- Empresas de medio mundo se interesan por la 'superclementina' XLO de la castellonense Bagu