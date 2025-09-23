El déficit comercial de España se incrementa un 53% hasta julio, pese a que las exportaciones registran niveles récord

El déficit comercial de España se situó en los siete primeros meses del año en 29.122 millones de euros, lo que supone un aumento del 53% respecto al saldo negativo de 19.036 millones del mismo periodo de 2024, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que recoge la agencia Europa Press. Este resultado fue consecuencia del aumento de las exportaciones de mercancías españolas en un 1,4%, hasta los 231.570 millones de euros, la segunda mayor cifra para el periodo enero-julio, y del aumento de las importaciones en un 5,4%, hasta sumar 260.692 millones de euros.

El déficit energético descendió un 6,3% en los siete primeros meses del año, hasta los 18.960 millones de euros, mientras que el no energético se disparó un 750%, hasta los 10.161 millones de euros frente a los 1.192,5 millones de 2024. La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 88,8% hasta julio, lo que supone 3,5 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

Según Economía, los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit fueron Francia (11.315,6 millones de euros), Portugal (10.062,5 millones) y Reino Unido (9.125,6 millones). De su lado, el déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los siete primeros meses del año en 8.235,3 millones de euros, cifra un 45,5% superior al saldo negativo de 5.657,6 millones de euros del mismo periodo de 2024.

Los sectores con mayores superávits fueron: alimentación, bebidas y tabaco (12.054,4 millones de euros), semimanufacturas no químicas (3.998,4 millones), otras mercancías (3.596,0 millones) y sector automóvil (2.527,2 millones). Por comunidades autónomas, las que observaron crecimientos más destacados en sus exportaciones fueron la Comunidad de Madrid (15,3%), Extremadura (13,7%) y Canarias (11,8%).

De acuerdo con el informe, el número de exportadores regulares (aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años inmediatamente precedentes), subió un 0,1% en el acumulado hasta julio de 2025 hasta los 43.308 exportadores. Éstos exportaron por valor de 223.339,1 millones de euros, el 96% del total y un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Incremento del déficit en el mes de julio

Los datos únicamente del mes de julio reflejan que el déficit comercial se elevó un 24,8%, hasta los 4.009,4 millones de euros, pese a registrar un incremento de las exportaciones del 3,5% interanual, hasta los 34.419 millones, máximo histórico para el mes de julio. Las importaciones, por su parte, registraron los 38.428 millones de euros, también máximo histórico para el mes de julio, y aumentaron un 5,3%.

Por sectores, destacaron los superávits en alimentación, bebidas y tabaco (1.492,0 millones de euros), otras mercancías (454,8 millones), productos químicos (441,2 millones), semimanufacturas no químicas (411,8 millones) y sector automóvil (386,7 millones). Los mercados de destino donde se alcanzaron los mayores superávits en julio fueron Portugal (1.671 millones de euros), y Francia (1.323 millones). Fuera de los destinos comunitarios, destaca el superávit con Reino Unido (1.508 millones).