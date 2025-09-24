Nueva rebaja fiscal: hasta 340 € menos en tu nómina si ganas menos de esta cantidad

El Gobierno ha aprobado una rebaja en el IRPF que aliviará la factura fiscal de miles de trabajadores con ingresos modestos. La medida, recogida en la Ley 5/2025 y ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla una deducción de hasta 340 euros que se aplicará de forma automática en la próxima declaración de la renta.

Aunque la norma entra en vigor en julio, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Esto significa que el ajuste se reflejará en la declaración de 2026, correspondiente al ejercicio actual.

El beneficio se dirige a quienes perciban un máximo de 18.276 euros anuales por trabajo, siempre que sus ingresos por otras vías —como alquileres o rendimientos financieros— no superen los 6.500 euros.

Ejemplo práctico

Un ejemplo ilustra la escala: un salario de 17.000 euros obtendrá una deducción cercana a 255 euros, mientras que uno de 18.000 euros apenas disfrutará de 55 euros.

El trabajador no tendrá que realizar trámites: la Agencia Tributaria incorporará la deducción al borrador de la renta de manera automática, aunque se recomienda revisar el cálculo antes de confirmarlo.

Con esta medida, el Ejecutivo pretende que quienes perciben el salario mínimo a jornada completa queden exentos de pagar IRPF tras la última subida del SMI.

Cuantía de la deducción

La cuantía de la deducción varía según el nivel salarial:

Con 16.576 euros o menos , se aplica la ayuda completa de 340 euros.

, se aplica la ayuda completa de 340 euros. Entre 16.576 y 18.276 euros , el importe se reduce progresivamente, restando 20 céntimos por cada euro adicional de ingreso.

, el importe se reduce progresivamente, restando 20 céntimos por cada euro adicional de ingreso. Por encima de los 18.276 euros, no hay derecho a deducción.

En cualquier caso, la rebaja nunca podrá superar la cuota del impuesto generada únicamente por las rentas del trabajo.