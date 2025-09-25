INE
La compraventa de viviendas sube un 13,7% en julio y marca récord para este mes desde 2007
Con el avance del séptimo mes del año de 2025 la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales
EP
La compraventa de viviendas se disparó en julio un 13,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 64.730 operaciones, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 2007, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el avance del séptimo mes del año de 2025, inferior en cuatro puntos al registrado en junio, la compraventa de viviendas encadena 13 meses consecutivos de alzas interanuales.
El aumento interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 22,3% interanual, hasta las 13.640 operaciones, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 11,6%, hasta las 51.090 operaciones.
- El centro comercial Salera estrena una nueva tienda de moda en Castellón
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló
- Castellón se hiela: -3,1 grados durante la madrugada
- Condenan a un concejal de Vox de Benicàssim por un caso de malos tratos
- Cinco detenidos por apuñalar a un joven en Nules: buscaban víctimas al azar
- Inversión millonaria en l’Alcora: 3,1 millones para afianzar el relanzamiento de una empresa cerámica
- De Holanda al interior de Castellón: Edgar y Karin reabren una antigua masía con 44.500 m² de terreno