Salvador Navarro dejará la vicepresidencia de la CEOE

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, renuncia no solo a revalidar este cargo sino también su puesto en la vicepresidencia de la CEOE. No obstante, Navarro mantendrá la presidencia de la Comisión de Relaciones con Las Cortes y el Senado de la CEOE, han explicado a este diario fuentes de la patronal, que han precisado que dejará la vicepresidencia en noviembre, tras las elecciones en la CEV, y que, a partir de ese momento, será el presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, quien decida quién lo sustituye.

Este anuncio se produce nada más terminar la rueda de prensa del presidente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, en la que este ha explicado su candidatura para suceder a Navarro y se ha mostrado a favor de que Navarro continue con sus responsabilidades en la CEOE: “Me gusta tenerlo allí y se trata de trabajar en equipo”, ha incidido.

Lafuente

Lafuente, en la rueda de prensa, ha explicado que quiere adaptar la organización "a los nuevos tiempos" desde "el mayor consenso posible" y ha asegurado que la suya sería una presidencia "coral".

En su intervención, el futuro candidato a presidir la CEV ha elogiado el trabajo de Navarro en la CEOE. "Yo creo que es muy bueno para la Comunitat Valenciana, pues está haciendo un papel importante. Aquí no se trata de a rey muerto, rey puesto. Salvador Navarro lo está haciendo muy bien. Yo necesito a Salvador Navarro en la CEOE".