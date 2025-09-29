Más de 6.000 pymes dan el salto digital con el apoyo de la Oficina Acelera Pyme del Colegio oficial de ingenieros industriales de la Comunitat Valenciana

La Oficina Acelera Pyme (OAP) del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha sido, entre 2023 y 2025, un motor de transformación digital para pymes, autónomos y emprendedores. Su propósito: facilitar la transición hacia modelos de negocio más competitivos, sostenibles e innovadores.

Objetivos clave y logros alcanzados

La OAP ha tenido una misión definida: impulsar la transformación digital de las pymes, proporcionando asesoramiento especializado, formación práctica y espacios de encuentro que fomenten la competitividad y la innovación.

se ha centrado en:

Impulsar el uso de herramientas digitales en pequeñas y medianas empresas.

en pequeñas y medianas empresas. Difundir conocimiento práctico en transformación digital.

en transformación digital. Crear conexiones entre compañías, proveedores tecnológicos y administraciones.

Actividades realizadas por la OAP

Impacto medible en solo dos años

La OAP ha consolidado un modelo de apoyo que combina asesoramiento individual, formación y encuentros de networking, logrando resultados de gran alcance:

560 asesoramientos personalizados.

6.489 empresas formadas en talleres y jornadas.

17 eventos de networking y sensibilización.

3 visitas a empresas ya digitalizadas.

Este acompañamiento ha permitido que las empresas identificaran oportunidades reales de mejora, resolvieran dudas específicas y tomarán decisiones estratégicas para avanzar en la digitalización.

Clausura con referentes del sector

En su acto de cierre y durante los distintos eventos, el proyecto Oficina Acelera Pyme (OAP) reunió a varias mesas expertos en tecnología e innovación que compartieron su visión sobre el presente y futuro digital, reforzando la idea de que la digitalización es una necesidad estratégica para cualquier negocio.

Álvaro Catarineu ·ScoolTic "La transformación digital no es el futuro, es el presente… el momento crucial para esta reflexión es ahora." Ángel Román Buigues Pérez ·BStartup "Acelera Pyme permite al tejido empresarial conocer experiencias y acelerar su ritmo de transformación digital." Christian Crespo · icloudCompliance "La tecnología empodera, conecta y transforma realidades… apostar por ella es creer en el potencial de nuestras pymes para liderar el cambio.." Cristian Gómez ·Hello SEO & SEM "Integrar estrategias de posicionamiento web, automatización y campañas personalizadas permite a las pymes captar clientes más cualificados y escalar resultados." Javier Belarte ·Abd "No conozco una mejor manera de evolucionar que la transformación digital, porque mejora procesos y la vida de las personas." Javier Echaleku ·Kuombo "Estamos en una etapa de transformación más rápida y necesaria… cada vez se requiere más preparación y ganas de avanzar." Jose V. Aguilar ·AGFRA S.L. "La transformación digital ya no es una opción estratégica… muchas organizaciones siguen viéndola como una amenaza, cuando en realidad es una oportunidad para multiplicar su capacidad de escalar, ejecutar e innovar." José Luis Herrero ·Walhalla "En España estamos por detrás del norte de Europa en adopción tecnológica… la oficina Acelera Pyme del COIICV da en la diana." Manuel Moreno Aliaga y Andrea Giraldo · Legitec "La transformación digital impulsa el crecimiento y abre oportunidades para innovar y crear valor sostenible." María Badimón · Importa Comunicación "Lo digital no es frío ni lejano: bien enfocado, puede ser la vía más humana de crecer y sostenerse en el tiempo." Nuria Aguado ·Okisam "La digitalización no va solo de tecnología, sino de personas, procesos y propósito… siempre empieza igual: con la decisión de dar el primer paso." Óscar Aguilera ·Start go connection "El cambio debe hacerse desde dentro hacia afuera: formación, cultura, personas, procesos y empresa." Pablo Folgueira · Nostronomo "La ola de transformación digital nos desafía a pensar en procesos, tecnología y, sobre todo, en las personas que la utilizarán." Jorge Romero ·Idital "La tecnología permite que las acciones online sean medibles y aseguren la viabilidad y crecimiento de cualquier negocio." Tono Mestre ·Innóvate 4.0 "El gran reto es hacer la digitalización comprensible, útil y humana… y que no llegue tarde."

Metodología de acompañamiento

El modelo de la OAP ha sido cercano y flexible, ofreciendo espacios de confianza donde las empresas han podido resolver dudas y tomar decisiones estratégicas para avanzar en su digitalización.

Nivel de satisfacción

Retos identificados en el camino

Entre las barreras más comunes se hallaron la falta de tiempo, el desconocimiento tecnológico, las dificultades de financiación y la escasez de personal cualificado.

Aun así, muchas compañías han pasado de ver la digitalización como un riesgo a percibirla como una oportunidad real de crecimiento.

Principales barreras de entrada

Un legado para la economía valenciana

Este proyecto deja un modelo replicable que fortalece la competitividad y abre la puerta a nuevas políticas públicas para una economía más innovadora y conectada.

Los aprendizajes extraídos permitirán orientar políticas públicas y acciones de apoyo empresarial más ajustadas a la realidad del territorio, sentando las bases para una economía más competitiva, conectada e innovadora, donde las personas y las empresas son protagonistas del cambio.

Las voces expertas que participaron en su evento final coinciden: la transformación digital es imprescindible, urgente y posible para todas las empresas, siempre que se acompañe con cercanía, estrategia y propósito.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su segunda convocatoria 2022 con un importe de ayuda concedida de 11.830.851,68€, siendo el importe de la ayuda máxima el 80% del presupuesto subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de programación 2021-2027.