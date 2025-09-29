Más de 6.000 pymes dan el salto digital con el apoyo de la Oficina Acelera Pyme del Colegio oficial de ingenieros industriales de la Comunitat Valenciana
En solo dos años, la OAP del COIICV ha ayudado a 6.489 pymes y autónomos de la Comunitat Valenciana a digitalizarse mediante asesoramiento, formación y eventos gratuitos.
VPL
La Oficina Acelera Pyme (OAP) del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha sido, entre 2023 y 2025, un motor de transformación digital para pymes, autónomos y emprendedores. Su propósito: facilitar la transición hacia modelos de negocio más competitivos, sostenibles e innovadores.
Objetivos clave y logros alcanzados
La OAP ha tenido una misión definida: impulsar la transformación digital de las pymes, proporcionando asesoramiento especializado, formación práctica y espacios de encuentro que fomenten la competitividad y la innovación.
se ha centrado en:
- Impulsar el uso de herramientas digitales en pequeñas y medianas empresas.
- Difundir conocimiento práctico en transformación digital.
- Crear conexiones entre compañías, proveedores tecnológicos y administraciones.
Impacto medible en solo dos años
La OAP ha consolidado un modelo de apoyo que combina asesoramiento individual, formación y encuentros de networking, logrando resultados de gran alcance:
- 560 asesoramientos personalizados.
- 6.489 empresas formadas en talleres y jornadas.
- 17 eventos de networking y sensibilización.
- 3 visitas a empresas ya digitalizadas.
Este acompañamiento ha permitido que las empresas identificaran oportunidades reales de mejora, resolvieran dudas específicas y tomarán decisiones estratégicas para avanzar en la digitalización.
Clausura con referentes del sector
En su acto de cierre y durante los distintos eventos, el proyecto Oficina Acelera Pyme (OAP) reunió a varias mesas expertos en tecnología e innovación que compartieron su visión sobre el presente y futuro digital, reforzando la idea de que la digitalización es una necesidad estratégica para cualquier negocio.
Metodología de acompañamiento
El modelo de la OAP ha sido cercano y flexible, ofreciendo espacios de confianza donde las empresas han podido resolver dudas y tomar decisiones estratégicas para avanzar en su digitalización.
Retos identificados en el camino
Entre las barreras más comunes se hallaron la falta de tiempo, el desconocimiento tecnológico, las dificultades de financiación y la escasez de personal cualificado.
Aun así, muchas compañías han pasado de ver la digitalización como un riesgo a percibirla como una oportunidad real de crecimiento.
Un legado para la economía valenciana
Este proyecto deja un modelo replicable que fortalece la competitividad y abre la puerta a nuevas políticas públicas para una economía más innovadora y conectada.
Los aprendizajes extraídos permitirán orientar políticas públicas y acciones de apoyo empresarial más ajustadas a la realidad del territorio, sentando las bases para una economía más competitiva, conectada e innovadora, donde las personas y las empresas son protagonistas del cambio.
Las voces expertas que participaron en su evento final coinciden: la transformación digital es imprescindible, urgente y posible para todas las empresas, siempre que se acompañe con cercanía, estrategia y propósito.
Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su segunda convocatoria 2022 con un importe de ayuda concedida de 11.830.851,68€, siendo el importe de la ayuda máxima el 80% del presupuesto subvencionable. El beneficiario cofinanciará el porcentaje restante. Las actuaciones están financiadas con cargo al Programa Operativo Crecimiento Inteligente, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de programación 2021-2027.
