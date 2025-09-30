Relevo generacional en la saga March: Juan March de la Lastra toma el timón de Alba, ya 100% familiar

La Corporación Financiera Alba ha anunciado un cambio histórico en su cúpula directiva y en su estructura accionarial. Carlos March Delgado abandona la presidencia de la compañía tras haber cumplido los 80 años de edad. Su sucesor será su hijo, Juan March de la Lastra, hasta ahora vicepresidente primero. Este relevo generacional coincide con la culminación del proceso de exclusión de cotización de la entidad, que pasa a ser propiedad total de los miembros de la familia March.

La que fue cotizada en la bolsa española desde 1986, con una historia bursátil que se remonta a los años 50 con su antecesora Cementos Alba, cierra así su etapa pública. La exclusión se ha materializado tras la adquisición de las últimas participaciones de accionistas minoritarios a través de la OPA anunciada a finales de 2024.

La despidida del parqué: adiós a 70 años de historia bursátil

La decisión de dejar de cotizar se sustentó en varios factores clave. En el momento del anuncio de la OPA, el capital flotante de Alba se había reducido notablemente, representando apenas entre un 0,02% o un 0,03% del capital social. Además, la compañía argumentó que la condición de cotizada imponía una elevada dedicación de recursos a obligaciones legales que no ofrecían ventajas operativas ni financieras significativas para su actividad inversora.

Un punto fundamental es que Alba, cuyo modelo de negocio se basa en la reinversión continuada de los flujos de caja generados por su cartera, no tenía intención ni necesidad de recurrir al mercado bursátil para financiarse, tal y como demuestra el hecho de que no ha realizado ampliaciones de capital dinerarias ni fusiones con terceros en más de 35 años.

La OPA de exclusión fue autorizada por la CNMV el pasado 20 de marzo, y se dirigió al 4,81% del capital a un precio de 84,20 euros por acción en efectivo. Este precio representó una prima sustancial respecto a la cotización previa, superando incluso el máximo histórico de la acción de 60,70 euros en 2007.

Un inversor institucional de referencia

A pesar de dejar de cotizar, Juan March de la Lastra ha asegurado que la exclusión "no tendrá ningún impacto ni en su estrategia inversora futura ni en sus participadas actuales". Alba es uno de los principales inversores institucionales de capital español, enfocado en la toma de participaciones minoritarias significativas y a largo plazo en empresas líderes, tanto cotizadas como no cotizadas, con una permanencia media en cartera de más de 10 años.

Al cierre de 2024, el Valor Neto de los Activos (NAV) de Alba ascendía a 5.733 millones de euros. Su cartera de participaciones, muy diversificada, incluye posiciones destacadas en cotizadas como Acerinox (19,29%), Ebro Foods (14,52%), CIE Automotive (13,66%) y Naturgy (5,44%), además de valores no cotizados y activos inmobiliarios. La cartera de valores cotizados se valoraba en 3.052 millones de euros a 31 de diciembre de 2024.

El nuevo presidente ha prometido mantener un Gobierno Corporativo sólido con consejeros independientes y separación de poderes, buscando la generación de valor a medio y largo plazo. Alba continuará con su filosofía singular de compromiso responsable y estrategia de inversión a largo plazo.