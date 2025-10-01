Si vives en este municipio, vives en uno de los más ricos de la Comunitat Valenciana

Aigües, municipio de l'Alacantí de algo menos de 1.200 residentes, se ha situado en 2023 como el municipio de mayor renta de la Comunitat Valenciana, con unos ingresos medios brutos de 60.883 euros, según la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) presentada por la Agencia Tributaria. Esta localidad del sur de la Comunitat Valenciana desplaza a Rocafort, que pasa a ser segunda con una renta media de sus ciudadanos que se eleva a 55.901 euros, según Hacienda. Con este nivel de IRPF, Aigües se coloca como el octavo municipio con más ricos de España. Rocafort pasa al 17º puesto, frente el 9ª de un año antes.

El incremento del citado municipio alicantino, situado en la vertiente oriental de la Sierra del Cabeçó, se produce tras duplicar la cifra de la renta media, que según el IRPF de 2022 se situaba en 27.247 euros. Mientras tanto, el mencionado pueblo de l'Horta Nord ha perdido algo más de 6.000 euros, ya que en hace dos años era de 61,226 euros, según la Agencia Tributaria. El tercer municipio con mayor volumen de renta media es Corbera (52.160 euros) y pasa a ocupar el puesto 22º de España; seguido por Godella (45.318 euros), Bétera (43.485 euros), Benicàssim (43.416 euros), Sant Antonio de Benagéber (43.093 euros) y l'Eliana (42.759 euros).

Corbera. Vista de la población desde el castillo, en una imagen reciente. / PERALES IBORRA

Herencias e ingresos extraordinarios

La escalda de Corbera a tercer puesto en el 'ranking' de la Comunitat Valenciana se produce al pasar de 26.067 euros a los citados 52.160. Este incremento, según fuentes tributarias, está relacionado, al igual que el otro pequeño municipio de Aigues, con la obtención por parte de alguno de los vecinos de ingresos extraordinarios por alguna venta importante o herencia, así como por el traslado a la localidad de contribuyentes de rentas elevadas.

Municipios más pobres

En el otro lado de la balanza, como municipio más pobre, con menor renta media por habitante en términos de IRPF, se sitúa Venta del Moro (17.861 euros), seguido por Hondón de los Frailes (18.806 euros) y Ademuz (19.863 euros). El cuarto municipio con menor renta también se sitúa en la provincia de Valencia y es Camporrobles (19.999 euros) y el quinto, Montesa (19.971 euros).

En España

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2023 como el municipio de mayor renta de España, con unos ingresos declarados medios de 88.011 euros, un 3,15 % más que el año anterior, según la Agencia Tributaria. Tras Pozuelo, los municipios de mayor renta de España fueron el madrileño Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3 % más) y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1 % más), que escalan un puesto respecto a 2022.

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística del IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes -salvo el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común- de 2023, donde figura la renta media declarada en cada localidad. En 2022, el municipio balear de Valldemossa había sorprendido escalando al puesto número dos -desde el cincuenta y uno en 2021-, pero en la estadística de 2023 ha retrocedido al puesto treinta y nueve tras reducir su renta media en un 32 %, a 46.046 euros.