Boluda afianza su liderazgo mundial en remolcadores al comprar el negocio de Boskalis en Australia por 546 millones

Boluda Corporación Marítima da un nuevo golpe de mesa en el negocio mundial de los remolcadores que operan en los puertos de los cinco continentes. Boluda Towage, la filial controlada por la familia de navieros valencianos, continúa avanzando en su estrategia de expansión mundial tras adquirir a la holandesa Royal Boskalis BV su negocio de remolque y salvamento marítimo en Australia y Papúa Nueva Guinea por unos 640 millones de dólares (unos 546 millones de euros).

La transacción,consolida a Boluda en la cima del negocio de remolque marítimo con presencia internacional y la flota más potente del mundo formada por más de 850 buques - entre remolcadores y barcos de salvamento. En 2024 escaló al primer puesto en el 'ranking' mundial del remolque al completar la compra la de empresa de salvamento marítimo Les Abeilles para expandirse en Francia, con lo que su división la división de remolcadores del conocido armador consolida su liderazgo en el ámbito del remolque. Boluda Towage contaba entonces con una flota de más de 400 barcos repartidos por los principales puertos de Europa, África, Océano Índico, sudeste asiático y Latinoamérica.

Crecimiento de la flota

Boluda Towage contará así con una capacidad operativa en más de 232 puertos de todo el mundo, más de 8.000 marinos, y un equipo de soporte técnico y administrativo compuesto por 1.500 profesionales de 35 nacionalidades, lo que aproxima su plantilla global a unos 10.000 trabajadores. Según Vicente Boluda Ceballos, presidente de Boluda Towage, “Con esta adquisición, mejoramos el servicio y la operatividad a nuestros clientes, consolidándonos como el líder mundial destacado en el remolque, con presencia en todos los continentes.”

Buque 'BV Hispania', que forma parte de la flota de Boluda Towage. / Levante-EMV

“Además – continúa - queremos seguir acompañando al desarrollo de las infraestructuras de los puertos donde operamos mejorando la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.”

Boluda Towage también selló en 2024 la compra de británica SMS Towage Ltd. SMS, que opera en el Reino Unido desde 1992, primero como empresa de gestión de buques y desde 2002 como operador de remolque, se ha convertido en uno de los principales actores del mercado británico de remolque.Opera en los puertos y regiones de Tyne, Tees, Humber, Portsmouth, Gales del Sur y Belfast con una flota de 20 remolcadores.

La naviera MSC -en manos de la familia Aponte- consolidó a principios de este año la compra del 49% de la empresa de remolcadores de Boluda. La naviera italosuiza líder en el sector del transporte de contenedores ya poseía el 7% de Boluda Towage La familia Boluda mantendrá el 51% de la nueva corporación y el control de la gestión.

Movimiento de materias primas

Los puertos de Sydney, Perth, Botany, Gladstone, Brisbane, Newcastle, Melbourne, Weipa, Mackay, Port Moresby (Papúa New Guinea) y Launceston (Tasmania) son dársenas industriales con gran movimiento de materias primas como hierro, carbón, gas natural, oro y litio, esenciales para la industria energética, tecnológica y siderúrgica. Estos puertos, según fuentes de Boluda Corporación Marítima, juegan un papel clave para la economía mundial, ya que conectan la producción de recursos naturales de Australia con los principales mercados mundiales, especialmente Asia, garantizando su papel como potencia exportadora en el comercio marítimo global. Tras esta operación, Boluda Towage se posiciona en todo el mundo, reforzando su presencia en Asia donde también está presente en Hong Kong, Singapur, Malasia y Timor-Leste.