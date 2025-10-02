Los inversores extranjeros controlan el 48,7% de la Bolsa española y la presencia del Estado marca un récord de 27 años

El sector público alcanzó en 2024 su mayor peso en la Bolsa española de los últimos 27 años, con una participación del 4,1%, ocho décimas más que en el ejercicio anterior. Así lo refleja el informe de propiedad de las acciones publicado este jueves por el Servicio de Estudios de BME, que sitúa al Estado —a través de SEPI, Enaire y el FROB— como accionista relevante en compañías estratégicas como Aena, CaixaBank, Indra, Telefónica, Enagás y Redeia.

Pese a este incremento, los inversores internacionales continúan siendo los principales propietarios de la Bolsa española, aunque su presencia se redujo ligeramente en 2024. Su participación se sitúa en el 48,7%, tres décimas menos que un año antes. Dentro de este grupo destacan los fondos institucionales. Según FactSet, al cierre del primer trimestre de 2025 había 8.634 fondos privados con presencia en el IBEX 35, con un valor de mercado de 207.300 millones de euros. Los europeos concentran el 70,7% del número de fondos y el 48,7% de la capitalización, mientras que los norteamericanos representan el 25% del total y el 46,9% de la capitalización. Entre las principales gestoras sobresalen BlackRock (32.395 millones), Vanguard (22.989) y Capital Group (14.393). En total, 72 gestoras superan los 500 millones invertidos en el selectivo, de las que once poseen acciones en todas las compañías del índice.

El informe subraya que cotizar en Bolsa resulta determinante para captar capital extranjero: el peso de los inversores internacionales en las empresas cotizadas (48,7%) casi duplica al de las no cotizadas (25%), según el Banco de España. En los últimos veinte años, la propiedad foránea en las cotizadas ha crecido 11,6 puntos porcentuales, frente al aumento de apenas 2,7 puntos en las no cotizadas.

Por el contrario, la participación de las familias se redujo hasta el 15,8%, su nivel más bajo en 32 años. El dato contrasta con los años noventa, cuando los inversores minoristas aprovecharon las grandes privatizaciones y llegaron a superar el 35% de la Bolsa española.

El estudio resalta la necesidad de reforzar la presencia de los pequeños inversores, un objetivo alineado con la iniciativa europea Saving and Investment Union (SIU) y con las recomendaciones de la OCDE y el Libro Blanco de BME sobre los mercados de capitales en España.

La estructura de la propiedad de las acciones españolas se completa con las empresas no financieras (21,6%, tres décimas menos que el año anterior), los fondos de inversión y SICAV nacionales (5,8%, una décima menos) y los bancos (4%, cinco décimas más).