Cierran los chiringuitos, abren las escuelas: Las 5 claves del paro de septiembre

El mercado laboral español ha vivido este septiembre uno de sus mejores inicios de curso. Cierran los chiringuitos, abren los colegios y el empleo alarga un mes más un ciclo económico sorprendentemente positivo, por prolijo y productivo. Si bien no todo el mundo está participando igual de ese auge de la ocupación.

El paro ha descendido este septiembre en un mes en el que suele subir, los autónomos han vuelto a dejar saldos positivos y territorialmente el mercado laboral ha tenido un comportamiento bastante desigual. Estas son las claves de los datos publicados por los ministerios de Inclusión y Seguridad Social y Trabajo.

El balance de septiembre se resume todos los años como un mes en el que abren los colegios y cierran los chiringuitos. Es uno de los momentos bisagras del año, en el que unas actividades dan paso a otras e incluso hay profesionales que fluctuan de un sector a otro para mantener su empleabilidad. Pese a la reciente reforma laboral, que buscaba dotar de mayor estabilidad al mercado de trabajo español, la composición del tejido empresarial es la que es, las inercias son las que son y ello provoca que grandes masas de trabajadores entren y salgan del empleo en determinados momentos del año. Septiembre es uno de ellos.

No es casualidad que el 8 de septiembre, justo el día que oficialmente comienza el curso escolar, hubiera un pico de altas en la Seguridad Social y de golpe se ganaran 123.056 ocupados.

El paro registró en septiembre un descenso testimonial, con 4.846 desempleados menos, hasta un total de 2,42 millones de personas apuntadas en las oficinas del Sepe. Este dice más por el signo negativo, que no por la cuantía. El dato de septiembre dice más por la tendencia que por el aporte, y es que en los últimos 20 años, solo ha habido seis septiembres en los que el paro bajara.

La clave es ubicar cuándo ha bajado el paro en un arranque de curso y la respuesta es en los momentos de mayor bonanza económica de la historia reciente. Es decir, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria y ahora, en la recuperación pos covid. Si bien los actuales niveles de desempleo todavía no son inferiores a los de ese primer capítulo, en tanto que la población total trabajadora ha ido creciendo y España no está logrando rebajar más allá del 9-10% su tasa de paro.

Después de que el colectivo de trabajadores autónomos batiera en abril su particular récord y superara por primera vez en su historia los 3,4 millones de empleados por cuenta propia, desde entonces ha logrado mantener esa simbólica cota. Y pese a un verano flojo y en el que julio y agosto dejaron número rojos, ahora en septiembre los afiliados al RETA volvieron a sumar miembros.

Volvió a sumar el RETA y volvió con fuerza, en tanto que este ha sido el inicio de curso en el que más autónomos se han sumado de toda la serie histórica. Concretamente, se ganaron 7.581 afiliados respecto a agosto, hasta un total de 3,41 millones de trabajadores por cuenta propia. El autoempleo suma efectivos en casi todos los frentes. Pero son las profesiones vinculadas a la ciencia, la técnica o la comunicación las que más tiran del carro, tanto en septiembre como en el último año. Sectores de alto valor añadido que contrastan con la sangría del comercio, que en 12 meses se ha dejado más de 13.000 autónomos y encadena caídas.

Hay dos datos este septiembre que apuntan a que el español es un mercado laboral vivo y en ebullición. Uno es la aportación de las personas migrantes al empleo. El mercado de trabajo está creciendo gracias, principalmente, a la aportación de los nacidos fuera de España. Gente que ve que aquí hay trabajo y viene para asumirlo. No en vano, seis de cada 10 nuevos ocupados este mes de septiembre nacieron fuera de España. Antes del estallido de la burbuja, en 2007, los migrantes eran el 10,5% del total de ocupados en España. Hoy esos tres millones de trabajadores nacidos en el extranjero pero cotizando a la Seguridad Social española ya representan el 14,2% del total de la población trabajadora.

Otro dato que apunta al buen momento del empleo es el crecimiento que durante los últimos años han experimentado las empresas dedicadas a promover el empleo. Es decir, corporaciones de trabajo temporal o de intermediación que ayudan a empresas a encontrar trabajadores o viceversa. No en vano, estas empresas están en el 'top 10' de sectores que más han crecido este año, puesto que ven un nicho de negocio en las recurrentes quejas de las compañías de falta de perfiles cualificados.

Madrid y Barcelona tiraron del empleo en el arranque de curso. El efecto ‘vuelta al cole’ se dejó notar en ambas capitales, que juntas sumaron 86.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. En el caso de Barcelona, el impulso no es extensible al conjunto de Catalunya, pues en Tarragona, Girona y Lleida el cierre de la temporada turística restó y ello dejó un balance más moderado en toda Catalunya, de 14.869 ocupados más, frente a los 45.903 de la capital española.

Las dos locomotoras económicas del país pugnan desde hace tiempo por ver cuál de las dos es el principal ocupador de España. Históricamente lo ha sido (y sigue siendo) Catalunya, pese a tener una población menor que Madrid y no gozar del 'efecto capital'. Si bien la metropoli central ha ido recortando posiciones durante los últimos años y no sería descartable que a corto plazo se pudiere producir un 'sorpasso'. Ahora mismo les separan 83.000 ocupados de diferencia y durante la recta final de año Madrid suele crecer bastante más que Catalunya, menos condicionada por el efecto 'sol y playa'.