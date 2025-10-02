Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
El sistema español de pensiones afronta en 2026 una revalorización en torno al 2,6% que afectará a jubilación, viudedad, incapacidad y a las prestaciones mínimas, con mejoras adicionales para estas últimas
Marcos Rodríguez
Las pensiones subirán en 2026 de acuerdo con la inflación. El sistema de pensiones español mantiene el compromiso de preservar el poder adquisitivo de los jubilados. Así, la subida de 2026 se calcula en función de la inflación media registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Las previsiones actuales apuntan a un incremento aproximado del 2,6% para las prestaciones contributivas, mientras que las pensiones máximas tendrán una subida ligeramente superior —en torno al 2,7%— gracias al mecanismo adicional previsto en la reforma.
En paralelo, las pensiones mínimas, las no contributivas y las de viudedad con cargas familiares volverán a experimentar un alza por encima del IPC. El objetivo es que, de cara a 2027, estas prestaciones se acerquen a los umbrales de pobreza establecidos en la normativa europea, lo que supondrá un refuerzo para los hogares más vulnerables.
Tabla estimada de las pensiones en 2026
A continuación, las cuantías brutas mensuales estimadas para 2026 según el tipo de prestación, tomando como base los datos de la Seguridad Social y las proyecciones de revalorización.
