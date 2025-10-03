Inmobiliaria Núcleo, finalista a los Premios Fotocasa Pro 2025 por su impacto social

Inmobiliaria Núcleo, la red de agencias nacida en Alicante en plena pandemia, ha sido anunciada como finalista en los Premios Fotocasa Pro 2025, uno de los reconocimientos más importantes del sector inmobiliario en España. La nominación en la categoría “Premio Proyecto Vivienda a la mejor RSC (Responsabilidad Social Corporativa)” destaca el valor y el impacto de las “Acciones solidarias 2024” impulsadas por la empresa, refrendando su compromiso con las comunidades en las que opera.

Los galardones, organizados por el portal de referencia Fotocasa, reconocen anualmente los proyectos más innovadores, disruptivos y eficientes implementados por agencias y profesionales durante el último año. La selección de finalistas es realizada por un jurado de expertos, y los ganadores se darán a conocer en la gala de entrega que se celebrará el próximo 16 de octubre en Barcelona.

Para Inmobiliaria Núcleo, este reconocimiento valida un modelo de negocio que ha demostrado ser exitoso en apenas cuatro años. La compañía fue fundada en junio de 2020 en Alicante, con la unión de cinco oficinas de profesionales del sector que apostaron por un nuevo enfoque en plena crisis sanitaria. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial, pasando de ser un referente en la provincia de Alicante a convertirse en un actor relevante a nivel nacional con presencia en otras provincias como Málaga, Almería, Valencia, Castellón, Zaragoza o Tarragona.

Carlos Sánchez, socio cofundador de Inmobiliaria Núcleo, ha recibido la noticia con gran satisfacción: "Esta nominación es un inmenso orgullo para todo el equipo. Nacimos con la vocación de cambiar las cosas, no solo en la forma de entender el negocio inmobiliario, sino también en nuestro rol dentro de la sociedad. Creemos firmemente que el éxito empresarial debe ir de la mano de un impacto positivo en nuestro entorno. Ser finalistas en la categoría de RSC nos confirma que estamos en el camino correcto y nos da aún más fuerza para seguir impulsando nuestra expansión nacional bajo estos mismos valores de profesionalidad, cercanía y compromiso social".

La categoría “Premio Proyecto Vivienda a la mejor RSC” está altamente competida, con otras iniciativas destacadas como finalistas, entre las que se encuentran proyectos de San Fernando Grupo Inmobiliario, Helena Jornet Finques y Keller Williams. La nominación de Núcleo subraya la relevancia de sus acciones solidarias y su capacidad para generar valor más allá de la intermediación inmobiliaria.

El anuncio de los ganadores en la gala de Barcelona será un momento clave para el sector, que se reunirá para celebrar la innovación y la excelencia. La trayectoria de Inmobiliaria Núcleo, desde su creación en 2020 hasta su actual expansión y este reconocimiento, la posiciona como un caso de éxito y un modelo a seguir en el nuevo paradigma del mercado inmobiliario español.