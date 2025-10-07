El BBVA afirma que "no es aceptable" que el Sabadell asegure que una segunda opa podría ser a un precio superior

La posibilidad de una segunda oferta de compra (opa) de BBVA sobre el Sabadell está marcando la recta final de la primera, cuyo plazo de aceptación para los accionistas de la entidad catalana vence en la medianoche del próximo viernes al sábado. El banco vallesano alienta la idea de que podría ser más atractiva que la primera para tratar de que la actual fracase. Algo que el consejero delegado del banco de origen vasco, Onur Genç, ha negado este martes de forma vehemente: "Lo que dice no es correcto. Por primera vez voy a romper la regla de no confrontación: lo que está pasando no es aceptable".

En unas jornadas financieras organizadas por KPMG y 'Expansión', el banquero turco ha hecho una interpretación distinta de la que hace el Sabadell del artículo 9.2.e de la ley de opas, el que establece cómo se calcularía el precio de esa segunda opa. "Lo que dice es que para calcular el precio de esa posible y altamente incierta segunda opa se toma todas las acciones del Sabadell compradas por el BBVA en los últimos 12 meses y se coge el más alto. No hemos comprado ninguna acción del Sabadell en los últimos 12 meses. Las únicas acciones que compraremos serán las de la opa actual. Así que el precio de la segunda opa será el mismo", ha argumentado.

Genç, en cualquier caso, se ha mostrado convencido de que el BBVA superará de forma "muy confortable" el 50% del capital social del Sabadell en la primera, en contra de lo que afirma la entidad catalana. En ese caso, la segunda opa no se produciría. La base de la disputa es que si la primera opa obtiene una aceptación superior el 30% del capital social del Sabadell pero no llega al 50%, el BBVA tiene la opción legal de bajar el umbral mínimo de aceptación con el que se conformaría del 50% al 30%. Pero ello le obligaría a lanzar una segunda opa por el resto del capital en el plazo de un mes y en efectivo a lo que la ley de opas califica como un "precio equitativo".