Amancio Ortega compra las oficinas de Banco Sabadell en Miami

Pontegadea, el brazo inversor del fundador y máximo accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha cerrado la compra del edificio que acoge las oficinas centrales del Banco Sabadell Miami, por 275 millones de dólares (236 millones de euros al cambio), según ha adelantado Commercial Observer y confirman fuentes conocedoras. El inmueble era propiedad hasta ahora de los fondos de inversión norteamericanos KKR y de Parkway, que lo adquirieron en 2018 y reformaron.

El inmueble está ubicado en el número 1111 de Brickell Avenue, epicentro financiero de la ciudad estadounidense, cuenta con 30 plantas de alto y más de 50.000 metros cuadrados de oficinas. Tal y como informó este periódico en julio, Banco Sabadell tiene a unos 240 empleados en Miami que ocupan las plantas 29 y 30 del rascacielos, además de los denominados 'namig rights' del edificio (derecho a ponerle el nombre), que ocupa desde 2010 y comparte con unas 50 empresas, entre las que destacan, Millennium Management Global Investment y el 'coworking' Industrious.

Nuevas inversiones de Pontegadea

En los últimos meses, Pontegadea ha intensificado sus compras inmobiliarias y logísticas en Europa y Estados Unidos. Entre las operaciones más destacadas está la adquisición del edificio de oficinas de la Diagonal en Barcelona, sede del Grupo Planeta, por unos 250 millones de euros, así como un hotel en París valorado en 97 millones. En los Países Bajos ha invertido alrededor de 230 millones en un centro logístico y un hotel en Ámsterdam, y en Alemania ha comprado dos naves logísticas por más de 150 millones.

También ha cerrado operaciones en Italia, donde adquirió plataformas logísticas en Milán y Roma por 327 millones, y en Luxemburgo, donde compró un edificio de oficinas por unos 165 millones. Además, ha reforzado su presencia en Irlanda, con la compra de un inmueble en Dublín por 70 millones, y ha entrado en el sector de infraestructuras con la adquisición del 49 % de la compañía británica PD Ports, en el Reino Unido.