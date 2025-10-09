Las renovables anticipan una caída de ingresos tras la última medida 'antiapagones' de Red Eléctrica

Red Eléctrica pidió esta semana medidas "urgentes" a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para evitar un nuevo apagón en España, después de sufrir "variaciones bruscas de tensión". Pero antes de eso el operador del sistema había pedido a las instalaciones renovables limitar la velocidad con la que inyectan energía en la red eléctrica de 2 a 15 minutos.

Esta medida supone una reducción de la producción de estas instalaciones y, al mismo tiempo, les impide participar en otro tipo de mercados (secundaria y terciaria) que eran muy rentables para ellas, después de acumular más de 500 días a precios cero o negativos. "Es un fastidio porque, además de menos renovables en el sistema, se traducirá en menos ingresos", explica el Director General de la Asociación de Energías Renovables-APPA, José María González Moya.

En concreto fue el 1 de octubre cuando el operador del sistema dio 8 días a las instalaciones eólicas y fotovoltaicas para realizar el cambio en el tiempo que tardan en inyectar energía a la red, coincidiendo con la puesta en marcha del mercado eléctrico de 15 minutos en Europa. El Gobierno español ya había planteado en su informe sobre el apagón que había que retrasar el cambio ya que podría suponer nuevas inestabilidades para el sistema eléctrico.

"Si hay que eliminar un sistema cuarto-horario que se elimine y volvemos a lo de antes, pero no que se nos obliguen a pasar de 2 a 15 minutos", advierte el director general de la patronal fotovoltaica UNEF, José Donoso. El dirigente fotovoltaico sostiene que no les parecería mal duplicar el tiempo de la inyección a la red de 2 a 5 minutos, porque en ese caso sí les permitiría participar en los mercados de ajuste.

"Si ya tenemos problema de vertidos (electricidad que se pierde), los ingresos adicionales que pueden venir por esos mercados desaparecen", añade. El temor del sector es que tampoco les han dado una fecha de caducidad para poner fin a esta nueva medida. "Nos han dicho que se eliminará según las plantas participen en el control de tensión, entonces el sistema será más seguro y robusto", añade Donoso.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actualizó el 12 de junio la normativa técnica que permitirá a estas tecnologías participar en el control de tensión. Oficialmente, no pondrán hacerlo hasta el 1 de enero de 2026 y las instalaciones deben habilitarse antes para ello. Por eso, el operador del sistema ha "animado" en las últimas semanas a estas instalaciones a prepararse para poder estar disponibles para controlar la tensión cuanto antes.

La menor participación de las renovables en el sistema eléctrico tiene consecuencias en la factura de los consumidores, aunque su impacto cuando se trata de mercados de ajuste es relativo. Pero si hace cuatro años este concepto suponía unos 240 millones de euros que pagaban todos los clientes de luz, el año pasado fueron 2.400 millones y en la actualidad va por los 3.000 millones de euros.