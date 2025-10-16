Nestlé anuncia la eliminación de 16.000 puestos de trabajo en sus fábricas de todo el mundo

El nuevo director general de Nestlé, Philipp Nvratil, ha anunciado este jueves la eliminación de 16.000 puestos de trabajo durante los próximos dos años en distintas plantas de producción de la compañía en todo el mundo. El plan se ha conocido con la publicación de los resultados de la empresa correspondientes a los primeros nueve meses de 2025.

El gigante alimentario suizo ha informado de un descenso del 1,9% en sus ventas hasta los 65.900 millones de francos suizos (83.000 millones de dólares). La compañía atribuye la caída a una combinación de factores, fundamentalmente la debilidad en la demanda de los consumidores y la inflación de costes. El aumento de los precios de sus productos (por el alza, a su vez, de los precios del cacao) ha llevado a los consumidores a optar por alternativas más baratas, lo que ha afectado el volumen de ventas, especialmente en América del Norte. Además, la compañía ha tenido problemas en su desembarco en mercados como China y se ha tenido que adaptar a nuevas situaciones no previstas como el suministro de suplementos vitamínicos.

"El mundo está cambiando y Nestlé debe adaptarse más rápidamente", lo que implicará "tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla", ha dicho Navratil, quien asumió el mando en septiembre. Este plan de reducción de personal incluye, en concreto, la supresión de 12.000 puestos administrativos en diversas funciones y partes del mundo, "lo que permitirá ahorrar 1.000 millones de francos anuales de aquí a finales de 2027", el doble de la cantidad prevista hasta ahora, ha detallado la compañía en un comunicado.

A ello se sumarán 4.000 empleos vinculados a iniciativas ya en marcha destinadas a acelerar la producción y la cadena de suministro, añade la nota.

Un septiembre agitado

El conglomerado alimentario, con más de 2.000 marcas, entre las que se encuentran el café soluble Nescafé, los caldos Maggi y los chocolates KitKat, vivió un mes de septiembre agitado en su cúpula directiva. Su anterior director general, el francés Laurent Freixe, fue despedido debido a una "relación amorosa" con una subordinada, y su presidente, el belga Paul Bulcke, anunció su salida de la empresa. Su cargo lo asumirá el próximo 16 de abril el hasta ahora vicepresidente del grupo, el español Pablo Isla, quien fue durante años director ejecutivo de Inditex.

Los analistas financieros esperan que Navratil, que hasta ahora dirigía Nespresso, consiga devolver la estabilidad al grupo, que ha visto cómo su crecimiento se estancó desde la ola de inflación de 2022 y ha enfrentado varias crisis de reputación.