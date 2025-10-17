El fondo Castlelake revoluciona su cúpula en España tras la opa sobre Aedas Homes y coloca a un ejecutivo venezolano al frente

Revolución en la cúpula de Castlelake, fondo de inversión con sede en Minneapolis, que ha sustituido de la primera línea en España a Leticia Fusi y Eduardo d’Alessandro, que han dado paso a un banquero con historial en la casa, el venezolano Ricardo de Armas, en la firma de private equity inmobiliario desde 2016.

Este movimiento se produce después de la oferta pública de adquisición 'a derribo' que ha recibido la promotora Aedas Homes de su rival Neinor Homes. Precisamente, según fuentes consultadas, el resultado de la inversión en Aedas podría haber sido uno de los detonantes para el cambio de poder en la gestora, a pesar de que el fondo ha multiplicado por más de tres veces el dinero invertido en crear la promotora. Sin embargo, el mercado cree que se podría haber obtenido un retorno mucho mayor, un múltiplo de más de cuatro veces.

Leticia Fusi y Eduardo d’Alessandro, junto con Evan Carruther, son los nombres detrás del nacimiento Aedas, cuyo punto de partida fueron varias compras de suelos de Castlelake a Sareb. Hasta el pasado 9 de octubre, Fusi y d'Alessandro ejercían los cargos de consejera y presidente, respectivamente, en la sociedad Castlelake Spain, desde la que el fondo analiza y hace seguimiento a su cartera de inversiones en España, día en el que presentaron su dimisión o fueron cesados.

En el mismo acto, Ricardo Alberto de Armas Paredes ocupó ambos puestos, según aparece reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Fuentes oficiales del fondo consultadas por este periódico han señalado que Castlelake "no tiene un director ejecutivo en España" y que "no hay cambios en el equipo ni en las actividades de su negocio negocio", mientras el nuevo ejecutivo, al cierre de la presente edición no ha respondido a la pregunta planteada.

Ejecutivo en Castlelake desde 2016

Licenciado en lo equivalente en España a administración y dirección de empresas por la Universidad Metropolitana y con un MBA en Harvard, el banquero venezolano desembarcó en el fondo estadounidense en 2016, primero con el cargo de director y, posteriormente, de director general, siempre desde el cuartel general de la compañía en Minneapolis, hasta el pasado mes de junio, cuando cambió su residencia a Madrid, según se desprende en su perfil público en la red social LinkedIn.

Este ejecutivo, que antes de desembarcar en Castlalake fue vicepresident de De Jong Capital en Nueva York y principal de inversiones de Zaff Capital en Houston, ejerce como consejero dominical desde 2023 de Millenium, socimi hotelera en la que el fondo controla alrededor del 49% del capital. Esta será la única inversión de la gestora en el país, una vez se alcance el cambio de control en Aedas, ya que en los últimos meses también ha liquidado algunas de sus inversiones en suelos fuera del perímetro de Aedas, por ejemplo una parcela en Valgrande, que vendió en agosto a Pryconsa.