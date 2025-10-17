Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto"

Existen ocasiones en las que un trabajador recibe el alta tras haber estado de baja médica por algún problema de salud y, a pesar de que el médico de cabecera considera que ya es apto para reincorporarse a su puesto, el empleado aún no se encuentra recuperado como para ello. Para estos casos, Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano, ha explicado las posibilidades que tienen estos ciudadanos para solventar esta problemática.

"Si tu médico de cabecera te da el alta pero tú no estás para trabajar, es importantísimo que le pidas esto a tu empresa", ha comenzado narrando el experto, que ha asegurado que lo primero que debe hacer el trabajador una vez que ha recibido el alta es enviar un correo electrónico, un mensaje o cualquier tipo de escrito a su empresa el que comunique que ya ha recibido el alta y que se deberán incorporar, así como reclamarles sus días de vacaciones, si es que tienen acumulados, para aumentar sus días de descanso y recuperación.

Los pasos a seguir cuando se recibe el alta médica

Pero la petición "más importante" que se debe hacer a través de ese escrito es reclamar a la empresa el reconocimiento médico para que se compruebe si realmente es apto o no para la reincorporación: "Independientemente de que tu médico de cabecera te haya dado de alta, este reconocimiento médico va a comprobar si reúnes físicamente las condiciones para trabajar".

Una vez que los afectados accedan a este reconocimiento médico, Lorente ha explicado que existen tres posibles situaciones. La primera de ellas es que los resultados demuestren que el trabajador es apto para el trabajo, por lo que deberá reincorporarse, a lo que le sigue la posibilidad de que sea apto, pero con limitaciones, por lo que la empresa tendrá que adaptar el puesto al empleado y su estado de salud.

Qué ocurre si el reconocimiento dice que no eres apto

Junto a esto se encuentra una tercera posibilidad en la que el resultado sea no apto, lo que muestra que el empleado no puede volver al trabajo. "No puedes reincorporarte a no ser que la empresa te recoloque en un puesto totalmente diferente. Y si no hay ningún puesto para ti, vas a poder salir de la empresa con una indemnización de 20 días por año trabajado y con derecho a cobrar el paro", ha señalado el profesional.

Además, ha continuado explicado: "Si te han dado el alta, te encuentras fatal y no te puedes reincorporar, por lo menos te vas de la empresa con una indemnización y con una prestación por desempleo".