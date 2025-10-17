Repsol compra 15 proyectos eólicos a Forestalia para alimentar un gran centro de datos en Zaragoza

Nuevo paso para el impulso del enésimo centro de datos en Aragón, que se ha convertido en epicentro nacional de estas infraestructuras digitales. Repsol ha comprado a Forestalia 15 proyectos eólicos con una potencia conjunta de 805 megavatios (MW) un movimiento estratégico que refuerza la apuesta por la instalación de un nodo tecnológico de gran escala junto a la central de ciclo combinado de Escatrón, en Zaragoza.

La operación, cuyo importe no ha sido desvelado por las partes, permitirá combinar la energía renovable con los 818 MW de la térmica de gas que la petrolera tiene en esta localidad zaragozana, lo que dará lugar a la mayor hibridación energética de España y una de las más grandes del mundo, con más de 1.600 MW conectados al mismo punto de la red.

El proyecto está vinculado al desarrollo, por parte de un tercero, de un centro de datos en Escatrón (Zaragoza), un enclave privilegiado desde el punto de vista energético e hídrico, a orillas del río Ebro. El objetivo es asegurar el suministro intensivo de electricidad de una gran infraestructura de computación que promoverá un inversor internacional aún no identificado.

La combinación de fuentes renovables y convencionales estabiliza el suministro, optimiza el ciclo combinado ya existente y garantiza una mayor eficiencia operativa. Los parques eólicos están en una fase de tramitación avanzada, con declaración de impacto ambiental favorable y conexión prevista a las instalaciones de evacuación de la central, lo que reduce costes y plazos de integración. Las centrales eólicas se localizarán entre el sur de la provincia de Zaragoza y el norte de la de Teruel, pero desde Repsol no detallan en qué municipios.

A pesar de la venta de los activos, Forestalia no se desvincula del todo de los proyectos renovables, ya que mantendrá el papel de desarrollador de los mismos, lo que refuerza su posición como actor clave en el ecosistema energético aragonés.

Con acceso asegurado a la Red Eléctrica

El futuro centro de datos, promovido por un inversor externo a Repsol, podrá consumir directamente más de 800 MW procedentes de la hibridación, que se sumarán a los 402 MW de autoconsumo de energía renovable que tienen concedida la conexión por Red Eléctrica de España. Con esta capacidad eléctrica, se posiciona como uno de los data centers más potentes del país, con suministro seguro y 100% de origen verde.

"Este proyecto optimiza nuestra cartera renovable y permite que el centro de datos se alimente directamente de energía eólica, aprovechando la capacidad de interconexión de la central de Escatrón”, ha afirmado João Costeira, director general de Generación Baja en Carbono de Repsol.

Por su parte, Fernando Samper, director de Desarrollo Eólico y Solar de Forestalia, señaló que la operación “supone una oportunidad para aportar soluciones energéticas renovables e innovadoras y posicionar a la compañía de manera diferenciada en el mercado”.

Anterior compra a Forestalia

Esta apuesta se suma a la explosión de proyectos de centros de datos en Aragón, una tendencia que en los últimos años ha atraído a grandes inversores y operadores tecnológicos como Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Blackstone, Azora, Vantaje, Samca, Box2Bit o ACS. La comunidad suma ya con una docena de proyectos en desarrollo o planificación -la mayoría en el entorno de la ciudad de Zaragoza-, impulsados por la disponibilidad de suelo industrial, acceso a energía renovable y una red eléctrica robusta.

La compra refuerza la estrategia de crecimiento de Repsol en renovables y su vinculación con Forestalia, empresa a la que ya en 2020 adquirió 26 parques eólicos del proyecto Delta 2 (860 MW). Esa operación, que fue valorada en 130 millones de euros, fue clave en la expansión de la petrolera en energías verdes, aunque posteriormente vendió parte de esos activos al gigante financiero Schroders Capital dentro en el marco de su política de rotación de inversiones.