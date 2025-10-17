Sector bancario
Sabadell, tras fracasar la OPA de BBVA: "Esta es la mejor salida para todos"
Agradece el apoyo "mayoritario e inquebrantable" de todos los accionistas, clientes y sociedad en general, así como del equipo de la entidad
EP
El presidente de Sabadell, Josep Oliu, ha afirmado, tras fracasar la OPA de BBVA, que es "la mejor salida para todos", incluyendo a las dos entidades, y ha agradecido el apoyo "mayoritario e inquebrantable" de todos los accionistas, clientes y sociedad en general, así como del equipo de la entidad.
"Esta es la mejor salida para todos y se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell", ha trasladado a través de un comunicado remitido este viernes, después de que a última hora del jueves se conociera el fracaso de la OPA de BBVA.
En concreto, en torno a las 20.30 horas, se publicaba en la CNMV que BBVA había alcanzado el 25,47% de las acciones con derechos de votos, quedando por debajo del umbral mínimo de aceptación del 50% y también por debajo del 30% que le abría la posibilidad de lanzar una segunda OPA.
Tanto el presidente como el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, han agracedido a los accionistas del banco, a los clientes, a los empleados y a la sociedad en general el apoyo mostrado en el último año y medio a la continuidad de la entidad en solitario.
"Es una gran satisfacción confirmar que Banco Sabadell podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años", ha asegurado Oliu, quien ha destacado que "Banco Sabadell y BBVA son dos grandes entidades que generan más valor por separado que juntas".
Por su parte, el consejero delegado ha destacado que "este proyecto tiene un gran presente y un mejor futuro de forma independiente, después de la gran transformación acometida en los últimos cinco años".
"Tal y como contempla nuestro plan estratégico, vamos a seguir creciendo en los próximos años, vamos a elevar nuestra rentabilidad al 16% en 2027, y continuaremos con un fuerte ritmo de generación de capital que nos permitirá remunerar con 6.450 millones de euros a nuestros accionistas hasta 2027, equivalente al 40% del valor actual del banco", ha detallado González-Bueno.
"Y vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación. Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente, y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha destacado González-Bueno, quien ha reiterado "el objetivo de Sabadell de ser el mejor banco de España".
