Gobernanza y marco regulatorio de la IA
En este segundo bloque participarán Eloise Hamilton, Ignasi Belda y Aurelio López‑Tarruella
Mar Vives
El debate sobre la inteligencia artificial no puede entenderse sin abordar su dimensión ética, jurídica y política. En un momento en que Europa lidera el desarrollo del primer gran marco legal del mundo para la IA, el IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial dedicará su Sesión II, celebrada en la sede de la EUIPO, a uno de los temas más trascendentes del encuentro: la gobernanza y el marco regulatorio que definirán el futuro de esta tecnología en nuestras sociedades.
La mesa reunirá a tres voces con una visión complementaria y estratégica: Eloise Hamilton, especialista en Tecnología en la Oficina de IA de la Comisión Europea; Ignasi Belda, representante de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA); y Aurelio López-Tarruella, profesor de Derecho Internacional Privado y director de la Cátedra Metaverse UA. Juntos ofrecerán una perspectiva completa sobre cómo las instituciones europeas y españolas están diseñando las normas que equilibran el impulso innovador con la protección de los derechos fundamentales.
Eloise Hamilton
Eloise Hamilton, especialista en Tecnología de la Oficina de IA de la Comisión Europea, explicará la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial (AI Act), la primera gran norma mundial que regula esta tecnología. Su intervención mostrará cómo la UE busca garantizar un desarrollo basado en la transparencia, la responsabilidad y los valores europeos, liderando la transformación digital desde la confianza ciudadana.
Ignasi Belda
Ignasi Belda, representante de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), expondrá el papel pionero de España como primer país con una agencia estatal dedicada a la supervisión de la IA. Detallará los retos del organismo: prevenir usos indebidos, impulsar una innovación responsable y ayudar a empresas y administraciones a cumplir las nuevas exigencias legales.
Aurelio López-Tarruella
Por su parte, Aurelio López-Tarruella, director de la Cátedra Metaverse UA, ofrecerá una visión académica sobre los desafíos jurídicos que plantean el metaverso, la automatización y los sistemas generativos. Desde la Universidad de Alicante, defiende un enfoque que combine derecho, ética y tecnología para construir un marco legal que garantice una relación equilibrada entre humanos y algoritmos.
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Adiós a un pub de Castellón tras 20 años: 'No será nunca un adiós, sino un hasta siempre
- El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona
- Todos estos restaurantes y chefs son los que puedes conocer ya y hasta el domingo en Castelló Ruta de Sabor: descubre dónde
- De Benicarló a la ‘Champions’ de educación