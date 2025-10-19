Grúas Tomás, 50 años de compromiso familiar desde Vila-real

Alcanzar medio siglo de trayectoria empresarial es un hito reservado a proyectos que combinan visión, esfuerzo y capacidad de adaptación. Y dado que son muy pocas las empresas que alcanzan tanta longevidad, Grúas Tomas ha querido conmemorar su 50º aniversario con un emotivo acto celebrado en Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real, donde se dieron cita más de 850 invitados, entre ellos trabajadores, familiares, clientes, representantes de diversos sectores económicos y las autoridades, encabezadas por el alcalde de la localidad, José Benlloch. Todos los asistentes rindieron homenaje al mimo, esfuerzo y compromiso mostrado década tras década por la compañía nacida en Vila-real.

Fundada en 1975 por Tomás Bellido Hernández y Carmen García Bartoll, la empresa inició su actividad con un modesto equipamiento y unas instalaciones muy limitadas. Hoy, la compañía se ha consolidado como una de las firmas nacionales de referencia en el ámbito del transporte y la elevación de cargas con una flota de 47 equipos y una plantilla de 70 profesionales, liderado por los hijos de los fundadores: los hermanos Tomás, Miguel y Alejandro Bellido García. Los tres, junto a su madre Carmen, fueron los anfitriones del acto de celebración del aniversario de Grúas Tomás, en el que recibieron el cariño de la esfera económica de la provincia. El acto mostró la esencia de la compañía: capacidad organizativa, cercanía, carácter familiar y un trato esmerado, un ADN que ha determinado su éxito y su crecimiento continuado durante tantos años.

850 invitados arroparon al equipo de profesionales de Grúas Tomás. / Mediterráneo

Alicientes de la noche

La gala contó con Pepa Cases como conductora y maestra de ceremonias y con el espectáculo del Mago Yunke, que siempre consigue arrancar una sonrisa y sorprender a su audiencia. La gastronomía y la música en directo de Dayan Soul fueron también los alicientes de una noche que sirvió para que el equipo humano de Grúas Tomás recibiera el cariño de sus vecinos y de profesionales nacionales e internacionales con los que han trabajado en este primer medio siglo de vida.

El Mago Yunke durante su aplaudida actuación. / Mediterráneo

Hay que recordar que Grúas Tomás ha participado en estos 50 años en miles de proyectos del sector cerámico, de la construcción civil, maquinaria pesada, automoción e industria petroquímica, con intervenciones destacadas tanto a nivel nacional como internacional. No en vano, en la celebración estuvieron representadas numerosas firmas llegadas de diferentes puntos de España y, por supuesto, de la provincia de Castellón, como Porcelanosa Grupo o Pamesa Grupo Empresarial, entre muchas otras.

Los asistentes de la velada. / Mediterráneo

Sentimientos a flor de piel

Durante la velada, diseñada y organizada por Ocre Estudi Grafic, los 850 invitados se implicaron con su participación en el photocall, degustaron las propuestas gastronómicas de El Vasco y se emocionaron con los diferentes parlamentos.

Alejandro Bellido, consejero delegado de la firma, destacó «el orgullo de mantener vivo el espíritu con el que nació la compañía: ofrecer un servicio cercano, eficaz y de confianza, siempre al lado del cliente». También tuvo palabras de agradecimiento para las distintas generaciones de trabajadores que han contribuido a la trayectoria de Grúas Tomás, así como para los clientes y colaboradores que han acompañado el crecimiento de la firma. Recuerdo especial por parte de todos los presentes mereció su padre y fundador de la empresa, Tomás Bellido, que «inició el camino y cuyo legado seguimos cada día».

Como no podía ser de otra forma, Carmen García Bartoll también fue protagonista especial de la velada y recibió el respeto de todos los invitados. Además, el alcalde, José Benlloch, le entregó una alegoría como señal de homenaje a su valentía, dedicación y superación durante tantos años al frente de Grúas Tomás.

Carmen García, cofundadora de la compañía, recibió el homenaje de todos los invitados. / Mediterráneo

El 50º aniversario en Vila-real ha sido el colofón a las celebraciones de la compañía, que vivió en junio otro momento álgido, al recibir el galardón de Calidad en los Premios Empresa del Año, organizados por Mediterráneo. Carmen García, acompañada por sus tres hijos, recogió la prestigiosa distinción en el Auditori de Castelló.