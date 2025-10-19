Un sector en auge: Asturias fabricará más de 1.300 vehículos blindados con el plan de Defensa

Asturias será la gran fábrica de los vehículos blindados de España. El Gobierno ha puesto esta semana boca arriba sus programas especiales de modernización incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa. La concesión de préstamos directos de 6.890 millones de euros ya desvela quién va asumir los encargos y, en el caso de los vehículos blindados, Asturias será el núcleo duro de fabricación.

Obús autopropulsado de cadenas Némesis / GDELS

Indra, Santa Bárbara Sistemas, Escribano M&E y el consorcio Tess Defence (formado por las tres anteriores empresas más SAPA) son los adjudicatarios de crédito en casi todos los programas de modernización de blindados y estas sociedades han expresado su intención de fabricar, ensamblar o equipar en las instalaciones del antiguo Tallerón de Duro Felguera en Gijón (adquirido por Indra) y en la Fábrica de Armas de Trubia (cuya concesionaria es Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics Land Systems). Son más de 1.300 los vehículos a construir o modernizar, una gran carga de trabajo.

Carro de combate Pizarro del Ejército de Tierra, que será renovado. / ET

Indra, que prepara el Tallerón para convertirlo en la sede de su nueva división de blindados Indra Land Vehicles, es la compañía más beneficiada por la concesión de créditos. Recibe fondos para asumir en solitario el suministro de 116 vehículos lanzapuentes (VCL) sobre ruedas que se dedicarán a dar apoyo a los vehículos de combate 8x8 "Dragón" para que puedan franquear ríos y cortaduras gracias a sus puentes transportables. Además de este programa, Indra asumirá junto a Escribano M&E (empresa con la que tiene negociaciones para su adquisición) los programas para el suministro de 34 vehículos anfibios de combate de Infantería de Marina (VACIM) sobre ruedas 8x8, y los dos programas de artillería de campaña autopropulsada (ATP), uno de ellos sobre cadenas (que incluye 128 obuses autopropulsados, 128 vehículos de municionamiento, 21 vehículos de recuperación, 48 vehículos de puesto de mando en configuración Ejército de Tierra y otros once en configuración de Armada, y siete vehículos específicos de mantenimiento) y otro sobre ruedas (que incluye 86 obuses autopropulsados, 86 vehículos de municionamiento, 14 vehículos de recuperación y siete vehículos específicos de mantenimiento).

Vehículo anfibio 8x8 de la Infantería de Marina. / IDM

Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics Land Systems esperaba conseguir alguno de esos contratos y ha anunciado que ofrecerá a Indra un marco de colaboración para el desarrollo y fabricación de los programas del obús autopropulsado a cadenas (ATP) y de los lanzapuentes (VCL). Santa Bárbara considera que es la única empresa española con capacidades inmediatas para abordar esos programas y que tanto su obús autopropulsado Némesis como su lanzapuentes Anaconda garantizarían que ambos programas se desarrollen en España sin recurrir a otras alternativas.

Sin embargo, Indra asegura que cuenta con esa capacidad. "Nos hemos anticipado y preparado para poder acometer estos programas, invirtiendo en personal, capacidades, fábricas e instalaciones", señaló Ángel Escribano, presiente ejecutivo de Indra.

El único crédito asignado a Santa Bárbara Sistemas es el vinculado a la actualización de 225 carros de combate Pizarro, tarea que se realizará principalmente en el centro que la compañía tiene en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, aunque la planta de Trubia también colaborará.

Santa Bárbara Sistemas prevé que en Trubia se lleve a cabo la fabricación de vehículos de apoyo a cadenas (VAC) –cuya primera fase incluye 394 unidades– por encargo de Tess Defence. Este consorcio está controlado ahora por Indra y esta compañía quiere que alguna fase de los VAC se lleve a cabo en el Tallerón de Gijón.