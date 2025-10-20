Una profesora estadounidense duplica su pensión al mudarse a España: El retiro más popular de Europa

Patti Addington, una profesora estadounidense de 68 años, decidió dar un giro radical a su vida al dejar atrás el bullicio y los altos precios de Florida para instalarse en Torremolinos, una joya en plena Costa del Sol española. Su experiencia es un testimonio del poder de la jubilación en el extranjero, donde las condiciones de vida más asequibles pueden significar una auténtica transformación. Addington asegura que, desde que se instaló en España en 2021, siente que su pensión se ha "multiplicado" y, de hecho, "rinde el doble" que en su país de origen.

La decisión de mudarse a España llegó después de una experiencia transformadora: en 2018, Addington recorrió el Camino de Santiago. Aquel viaje la hizo volver a casa "sin ganas de irse", y comenzó a planear su residencia permanente. España atrae a jubilados de todo el mundo gracias a su clima cálido y soleado durante gran parte del año, sus paisajes diversos, su riqueza histórica y cultural, y su aclamada gastronomía mediterránea, reconocida por sus beneficios para la salud. Torremolinos, en particular, ofrece un estilo de vida al aire libre con más de 300 días de sol anuales, un factor clave que impulsa un retiro activo y saludable.

El ahorro más sorprendente se observa en el costo de la vivienda. Mientras que en Florida, Addington pagaba unos 1.500 dólares (aproximadamente 1.281 euros) por el alquiler de su vivienda, en Torremolinos ahora disfruta de un apartamento de dos habitaciones con vistas al mar por tan solo 860 euros. Esto significa que el costo de su alquiler se redujo a casi la mitad. Además, el ahorro no se limita a la renta. Ha descubierto que su seguro médico le supone casi 1.000 dólares menos al año.

Más allá del alquiler y los seguros, los gastos cotidianos también son significativamente menores. La electricidad cuesta cerca de un tercio menos y el agua la mitad que en Estados Unidos. Incluso los pequeños lujos se vuelven accesibles, ya que, según Addington, "una botella de buen vino no arruina el presupuesto". Estos bajos costos se combinan con servicios de alta calidad: el sistema sanitario español, por ejemplo, está clasificado como el 26º mejor del mundo, un contraste notable con la posición de Estados Unidos (69º).

El caso de Patti Addington ejemplifica por qué España se ha consolidado como el destino de retiro más popular de Europa, siendo clasificada por Expat Insider como el cuarto mejor país para expatriados en todo el mundo. El coste de vida en España es considerablemente más bajo que en muchos otros destinos europeos o norteamericanos. En Torremolinos, Addington encontró una comunidad internacional acogedora, lo que le ha permitido integrarse fácilmente en un estilo de vida que prioriza el bienestar y el disfrute.