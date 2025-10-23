Consum prevé superar los 5.000 millones en facturación y tener 40 tiendas más en 2026

El director general de Consum, Antonio Rodríguez, prevé un año 2026 de "estabilidad" en los indicadores de consumo, inflación y costes de las materias primas y por ello espera que la firma supere los 5.000 millones de euros en cifra de negocio, así como lograr un "récord" de beneficios, ha puntualizado. El principal ejecutivo de la cooperativa valenciana, que participa en el 40º Congreso de Gran Consumo Aecoc en Valencia, ha indicado en declaraciones a la prensa que la mayor parte del crecimiento del consumo en su red de tiendas -que también se producirá en esta próxima Navidad- procede de las marcas de fabricantes (que representan un 85% de sus referencias) frente al "estancamiento" de las enseñas blancas o del distribuidor, que acaparan tan solo un 15% del total de su oferta.

La cooperativa valenciana prevé abrir 35 franquicias y 18 tiendas propias y tras cerrar algunas, quedará su red comercial con 40 nuevos establecimientos en 2026. Además, ha indicado que relanzará las ventas 'online' con la puesta en marcha de una nueva plataforma logística en Valencia. Actualmente, Consum cuenta con algo más de 1.000 supermercados, entre propios y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Consum registró una facturación de 4.707,3 millones de euros en 2024, que supone un 7,3% más que el año anterior y unos beneficios de 108,7 millones de euros, un 7,5% por encima del año anterior.

También ha garantizado que la integración de las nueve tiendas adquiridas a Kupps (que tenían las enseñas Economy Cash y Tiendas Vidal) "ha sido realizada con plena satisfacción de toda su plantilla".

Antonio Rodríguez ha destacado la ampliación de los servicios del departamento de Calidad, ya que hay una evolución en las tecnologías de fabricación y la firma apuesta por la nutrición personalizada y la sostenibilidad.

Comidas preparadas

Según Rodríguez, tal como reconocen otras firmas del sector en este evento de distribuidores y fabricantes, las nuevas formas de consumo fuerzan al comercio a otra reconversión: máquinas de autopago, producto fresco ya cortado y más platos preparados.

El directivo de la cooperativa reconoce que Consum va a destinar más recursos en estos procesos. Por el momento ya tiene 20 tiendas con cajas automatizadas cuyo número aumentará. Además, reconoce que las secciones de productos preparados y listos para comer "son una tendencia de mercado que hay que atender, porque crece un 2% por encima del consumo en general".

Antonio Rodríguez, director general de Consum. / Miguel Ángel Montesinos

Impacto de la dana

Recuperada toda su red comercial tras la fatídica dana, el director general de Consum ha vuelto a defender la necesidad de atender las recomendaciones de Aemet y las autoridades públicas en situación de alerta roja. Al hilo del temporal 'Alice', de finales del pasado mes de septiembre, Rodríguez ha asegurado que la cooperativa llegó a cerrar 185 tiendas "y no pasó nada". Y ha destacado que "ayudamos a los clientes a ser responsables a no salir de casa" en situaciones de riesgos climáticos.

Principal problema de la economía

Respecto al absentismo laboral, el director general de Consum, al igual que otros ponentes en el congreso de Aecoc, sostiene que es el "principal problema de la economía española", aunque en la cooperativa inferior a la media del sector "porque hay más compromiso de sus socios-trabajadores" con el modelo de empresa que "pone a las personas en el centro de la actividad".