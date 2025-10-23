Trump indulta al fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de capitales

Tal y como ha desvelado el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado miércoles un indulto dirigido a Changpeng Zhao, el fundador de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Así lo ha confirmado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras la noticia publicada por el WSJ. "El presidente ha ejercido su autoridad constitucional al conceder un indulto al Sr. Zhao, procesado por la Administración Biden en su guerra contra las criptomonedas", ha declarando Leavitt, insinuando que la decisión de condenar al fundador de Binance fue un movimiento de carácter político por parte del predecesor de Trump, Joe Biden, en su cruzada contra el mercado cripto.

Zhao, nacido en China pero con ciudadanía canadiense tras haber emigrado del país en 1989, fue condenado a cuatro meses de prisión en abril de 2024, tras declararse culpable de violar las leyes estadounidenses de blanqueo de capitales. Como consecuencia, Binance, la plataforma que fundó, se vio obligada a pagar una multa de 4.300 millones de dólares, unos 3.700 millones de euros, tras una investigación estadounidense que destapó que ayudaba a los usuarios a eludir sanciones. Además, Zhao se vio forzado a renunciar al control de la compañía, aunque sí conservó una participación en la misma.

Adicionalmente, Leavitt afirmó que la decisión de investigar a Zhao "carecía de alegaciones de fraude o víctimas identificables", así como que los esfuerzos por lograr una sentencia de tres años de prisión para el empresario "dañaron gravemente la reputación de Estados Unidos".

EE.UU., la capital mundial de las criptomonedas

La decisión de indultar a Zhao se enmarca dentro de la estrategia de Trump hacia las criptomonedas, mucho más amigable que la de su predecesor en el Despacho Oval. El presidente de EE.UU. prometió convertir al país en "la capital mundial de las criptomonedas", e incluso llegó a lanzar la suya antes de su toma de posesión, en enero de este mismo año.

Lo cierto es que la familia Trump, a través de sus negocios vinculados a las criptomonedas, tiene relación con Binance. Hace dos meses, el mismo diario que ha desvelado el indulto informó de que la empresa de criptomonedas de Trump, World Liberty Financial, principalmente controlada por sus hijos Eric y Donald Jr, se ha visto favorecida por su presencioa en Binance. De hecho, la plataforma ha incentivado en numerosas ocasiones que los usuarios operen con la moneda de Trump, recibiendo inversiones por valor de miles de millones de dólares.

Cabe destacar que el 'WSJ' ha tratado de contactar con Binance, además del propio Zhao, pero ninguna de las partes ha decidido hacer comentarios al respecto del anuncio del indulto.