Las claves para una inversión responsable en un contexto económico cambiante

BBVA mantiene su compromiso con seguir siendo la entidad líder en banca europea en rentabilidad y crecimiento y lo hace con una estrategia basada en el asesoramiento personal en inversiones de banca privada. Así lo trasladaron Ximo Raga y Álvaro Manteca (director Territorial Este y responsable de Estrategias de Inversión de Banca Privada de BBVA) durante las jornadas celebradas el pasado miércoles en el hotel Intelier Rosa de Castelló, y que contaron con la colaboración del periódico Mediterráneo.

Los expertos dieron las claves en la toma de decisiones para hacer inversiones en un nuevo entorno económico tan cambiante. Raga destacó la importancia de «anticiparse» y «ser capaces de darles a nuestros clientes las mejores indicaciones de inversión». «Lo más importante es conocer las metas y aspiraciones de los clientes e informarlos adecuadamente a su perfil», afirmó. El director de Banca Privada señaló que, actualmente, «las perspectivas son muy favorables y nuestro crecimiento es un crecimiento sólido».

Plan estratégico

En este sentido, el BBVA apuesta por la tecnología e impulsar una amplia oferta de aplicaciones para facilitar la comunicación entre la entidad y sus clientes, y hacerlo de una manera segura. Todo sin dejar de lado la atención personal.

Raga añadió que BBVA «está viviendo su mejor momento: en 2021 tuvimos unos beneficios de 4.600 millones y en 2024 fue de 10.000 millones, por lo que afrontamos un futuro con optimismo». Con todo, «no nos conformamos y buscamos la excelencia. Somos muy autocríticos para poder dar nuestra mejor versión cada día», añadió.

Perspectivas y contexto

Por su parte, Álvaro Manteca hizo un análisis global del contexto y perspectivas económicas e hizo hincapié en la volatilidad de la situación geopolítica. Manteca apuntó que, pese al anuncio de los aranceles, la situación se ha mantenido estable. «La actividad económica se mantiene relativamente sólida, la tasa de inflación sigue bajando y los bancos centrales están bajando los intereses. Todo esto hace que se nos plantee un escenario bueno. Tenemos riesgos pero la visibilidad es más positiva», explicó.

La actividad económica se mantiene relativamente sólida, la tasa de inflación sigue bajando y los bancos centrales están bajando los intereses" Álvaro Manteca — Responsable de Estrategia de Inversión de BBVA

En cuanto a la inversión, el responsable de Estrategia señaló que la mejor herramienta es «diversificar», «mantener un horizonte de inversión a largo plazo» y «una disciplina emocional fuerte», sobre todo en el caso de inversión en bolsa, tanto europea como americana.

Los expertos reafirmaron su compromiso con la profesionalidad y la transparencia y destacaron que, fruto de ello, son las cifras que así lo avalan: 14.600 clientes a cierre de julio de 2025 y cerca de 9.520 millones de euros en activos bajo gestión en la dirección territorial Este.

Queremos seguir creciendo con nuestros clientes, que son quienes convierten cada propuesta valor en una realidad» Ximo Raga — Director de Banca Privada de BBVA

En cuanto al equipo, cuentan con 707 banqueros en 218 ubicaciones de toda España y, en el caso de la dirección territorial Este, el equipo está formado por 68 profesionales. Ximo Raga concluyó su exposición poniendo en valor que el BBVA seguirá trabajando con la misma profesionalidad, transparencia y compromiso. «Y todo ello lo queremos hacer con nuestros clientes, que son quienes convierten cada propuesta valor en una realidad», añadió.

Blackrock

Por otro lado, la jornada también contó con la participación la gestora de activos más grande del mundo, Blackrock, que abordó los beneficios de unir la tecnología con el valor humano. De esta manera, y ante la cada vez mayor obtención de información, desde la gestora señalaron que la tecnología ayuda a la simplificación y concentración de los datos, encuentra conexiones inesperadas y contrarresta los prejuicios de comportamiento.

Por su parte, el equipo humano del sector de las financias aporta una profunda experiencia del mercado, identifica el riesgo y los movimientos del mercado y cuenta con una experiencia en la operativa capaz de orientar las decisiones de compra o venta.

Asimismo, señalaron que el valor humano añade la capacidad de definir un tema específico, inserta puntos de vista propios, corrige la lógica del GPT y aporta un pensamiento crítico sobre el resultado. Por todo ello, para Blackrock, el binomio hombre-máquina se configura como una gran herramienta para la inversión.

Gamon: «Queremos dar más seguridad y confianza»

La directora del Centro de Banca de Clientes de BBVA en Castellón Urbano, Nuria Gamon, señaló que nuestro fin es «estar cerca de ustedes, darles la información más útil para tomar decisiones financieras con seguridad y confianza». «Para ello contamos con expertos de primer nivel para acompañar a nuestros clientes en cada paso de su vida personal y profesional», añadió.

Báez: «Lo principal es tener una información actualizada»

El director del periódico Mediterráneo, Ángel Báez, fue el encargado de introducir y moderar las ponencias y destacó que «nos encontramos en un entorno geopolítico y económico con cambios constantes y, en este contexto, tener una información actualizada es clave». Báez añadió que «la sinergia entre expertos y tecnología es muy importante para tomar mejores decisiones de inversión, sobre todo, en el mercado privado».