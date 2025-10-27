Comercio electrónico
Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla
El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022
EP
El gigante del comercio electrónico Amazon despedirá a unos 30.000 empleados corporativos a partir de mañana martes, esto es un 8,5% de los cerca de los 350.000 trabajadores de sus oficinas centrales, según ha informado 'Bloomberg' y ha avanzado 'Reuters'.
El ajuste de plantilla sería el mayor desde que la multinacional suprimiera 27.000 puestos a finales de 2022 y principios de 2023 a cuenta del fin del 'boom' experimentado durante la pandemia de Covid-19.
Las fuentes consultadas por la agencia de noticias británica han indicado que Amazon estaría ultimando un plan para reducir gastos y compensar la sobrecontratación realizada, precisamente, durante tiempos pandémicos.
En sus últimos resultados empresariales, Amazon informó de que obtuvo un beneficio neto de 35.291 millones de dólares (30.299 millones de euros) en el primer semestre del año, casi un 50% más, al tiempo que las ventas ascendieron a 323.369 millones de dólares (277.630 millones de euros), un 11% más.
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Joaquín Ferrándiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón
- Alarma e indignación por JFV entre vecinos del País Vasco: 'El asesino en serie más mediático vive entre nosotros
- Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó