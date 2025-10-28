Iberdrola dispara su previsión de beneficio para este año hasta un récord de 6.600 millones gracias a Reino Unido y EEUU

Iberdrola arranca su nuevo plan estratégico acelerando su crecimiento. Apenas un mes después de presentar su nueva hoja de ruta prometiendo beneficios, inversiones y dividendos récord en los próximos cuatro años, la energética anuncia una mejora de la retribución al accionista y de la previsión de beneficio para este año con un nuevo objetivo e 6.600 millones de euros, 1.000 millones más que el año pasado que ya fue un ejercicio de ganancias récord y con un incremento del 17% interanual, gracias al nuevo impulso de expansión fundamentalmente en Reino Unido y Estados Unidos.

“Gracias a las mayores inversiones en el Reino Unido y los Estados Unidos, las redes aumentan su resultado operativo y su generación caja, lo que nos permite mejorar la previsión de fin de año a 6.600 millones de euros, con un incremento de dos dígitos, y repartir un dividendo a cuenta de 0,25 euros, mientras seguimos aumentando nuestra solidez financiera”, ha subrayado el presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán. En la nueva previsión de beneficio se incluyen 389 millones cobrados por costes pasados de redes en Estados Unidos, pero sin ese extraordinario las ganancias del grupo ya alcanzarían máximos históricos superando los 6.200 millones.

La mayor eléctrica española también anunció un dividendo a cuenta récord de 0,25 euro por acción, un 8,2% más con respecto al año pasado y que ya implicará distribuir unos 1.700 millones extra entre su accionariado. Y a este dividendo se le sumará el complementario, que deberá ser aprobado en la próxima junta general de accionistas y será abonado en el tercer trimestre de 2026. La compañía mantiene su modelo de scrip dividend, dando a elegir a sus socios cobrar en metálico o en acciones.

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 5.307 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa una caída del 3% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando la compañía registró plusvalías extraordinarias millonarias por la venta de activos en México. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la energética alcanzó los 12.438 millones de euros a cierre de septiembre, un 6,3% menos, mientras que la cifra de ventas en el semestre ascendió a 33.863 millones de euros, ligeramente por encima queun año. Excluyendo las plusvalías por la desinversión de activos del año pasado, el beneficio neto de Iberdrola crecería un 17% y el ebitda un 4,4%.

Más regulada y más anglosajona

Iberdrola se ha propuesto acelerar su transformación para convertirse en una compañía cada vez más volcada en los negocios regulados (en los de redes de luz y gas) y también más anglosajona (concentrando su expansión especialmente en Reino Unido y Estados Unidos). Y las cuentas en lo que va de año demuestran que la estrategia está en marcha.

En los nueve primeros meses de 2025 Iberdrola ejecutó unas inversiones récord de casi 9.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% con respecto a hace un año. Y de estas inversiones, más del 60% tuvieron por destino Reino Unido y Estados Unidos y el 55% de las mismas fueron al negocio estratégico de redes. En términos anuales, las inversiones en el negocio de el negocio de redes aumentaron un 12%, hasta los 4.904 millones de euros, impulsadas por un aumento del 25% en las inversiones en distribución.

La compañía pretende ser más selectiva en su crecimiento en nuevas renovables, y las inversiones en el negocio de generación verde alcanzaron los 3.442,4 millones de euros hasta septiembre, apenas un tercio del total y concentrando más del 60% en inversiones realizadas en Reino Unido y Estados Unidos.

Iberdrola presume de que está ejecutando este enorme esfuerzo inversor y mantiene su compromiso con seguir con la lluvia de dividendos mientras se cuida de proteger su solidez financiera. La eléctrica consiguió reducir su deuda neta en 3.200 millones hasta septiembre, hasta situarse alrededor de los 48.500 millones de euros, gracias a su política de rotación de activos y alianzas. Iberdrola prosiguió con su estrategia de alianzas y desinversiones y ha firmado acuerdos por un valor superior a 8.000 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2025, con un impacto positivo en la deuda neta de unos 4.500 millones de euros.

El flujo de caja creció un 10% a cierre de septiembre, hasta casi superar los 9.752 millones de euros y el flujo de caja operativo/deuda neta se sitúa en el 26,2%, tras incrementarse en 330 puntos básicos. Además, la liquidez del grupo se situaba en los 23.000 millones de euros, lo que le permitiría cubrir 25 meses de necesidades financieras sin recurrir al mercado.