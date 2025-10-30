«Alicante se consolida como polo de referencia en inversión en IA del Mediterráneo»

¿Qué supone para Alicante consolidarse como sede de un evento internacional que une innovación, tecnología y talento?

Esta nueva celebración del Forum Europeo de Inteligencia Artificial consolida a Alicante como polo de referencia en innovación e inversión en IA del Mediterráneo. Refleja la relevancia internacional que está adquiriendo nuestro ecosistema tecnológico logrado al combinar talento, empresa e investigación y un decidido impulso global del ayuntamiento con la estrategia Alicante Futura y con la implantación de IA en sus procesos con el plan Smart City.

Todo ello ha merecido el refrendo de la Comisión Europea para considerar Alicante como una de las capitales europeas de la innovación. Eventos tractores como este Forum o el próximo Alicante Futura Summit, proyectan Alicante en el mapa internacional de la IA y generan alianzas estratégicas para fomentar la transferencia tecnológica y la creación de empleo cualificado.

¿Cómo está apoyando el Ayuntamiento a las pymes y startups locales en la adopción de soluciones basadas en IA y digitalización?

Desde Alicante Futura el Ayuntamiento impulsa una estrategia integral de acompañamiento a empresas y emprendedores para la transición hacia la economía digital. Destacan los programas de formación en competencias digitales e inteligencia artificial, el acceso centralizado a todos los entornos de prueba tecnológicos a través de Alicante Futura Sandbox, una red de incubadoras y aceleradoras como Impulsa Alicante y los servicios de acompañamiento al tejido local con ALIA.

Adicionalmente, fomentamos la figura de «agentes de innovación» en las Áreas Empresariales, conectando los retos tecnológicos de pymes con universidades/startups.

¿Qué impacto cree que tendrá la inteligencia artificial en la creación de nuevos perfiles profesionales?

La inteligencia artificial está transformando profundamente la forma en la que trabajamos y ha acelerado la creación de nuevos perfiles y nuevas habilidades profesionales, así como puestos de trabajo. Ya se está reflejando en una mayor demanda de competencias técnicas con menos tareas rutinarias y más roles de supervisión, diseño y mantenimiento de IA.

Desde el ayuntamiento de Alicante tenemos en marcha diferentes iniciativas para preparar el talento con formaciones en nuevas tecnologías, como el Alicante Futura Lab, un programa de formación intensiva y práctica. Este tipo de políticas formativas se suman a las de las Universidades y red de FP, transformando este reto en una ventaja competitiva local.

¿Qué proyectos destacaría como ejemplos del ecosistema colaborativo público-privado que está emergiendo en Alicante en torno a la IA?

Alicante ha sabido construir un modelo de innovación basado en una visión compartida: Alicante como ciudad laboratorio, abierta a la innovación, donde la IA y la colaboración entre actores públicos y privados para el bienestar, empleo y crecimiento sostenible.

Algunos ejemplos son los hubs de innovación de Alicante Futura, constituidos para potenciar la innovación en los principales sectores locales y la Red de Colaboradores ALIA que conecta nuevas compañías extermas con el tejido local. Por otra parte, entendemos fundamental cohesionar los esfuerzos desplegados por la Consellería de Innovación, Parque Cientifícos de la UA y UMH, CENID, Puerto y Aguas de Alicante, ELLIS Alicante, institutos tecnológicos, asociaciones, empresas y hub privados especializados como fórmula para escalar el ecosistema de Alicante en IA.