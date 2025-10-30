Puig ingresa 1.250 millones de euros el tercer trimestre, un 6% más que hace un año

El grupo catalán de perfumería, maquillaje y cosmética Puig sigue creciendo al ritmo prometido, pero no logra despejar una de sus principales sombras: la amenaza de que su vigor vaya a menos. La empresa ha facturado entre julio y septiembre 1.297 millones de euros con su actividad, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, y un 23% más que en el trimestre inmediatamente anterior. Es, de hecho, la cifra más elevada del año. Sin embargo, también es la tasa de crecimiento interanual (en comparación con el mismo periodo del año anterior) más débil: estaba en casi un 12% de engorde hace un año, mejoró hasta el 14% en el trimestre que incluye la Navidad, pero bajó al 7,5% el primer trimestre de 2025, se quedó en el 7,2% en el segundo y ahora desciende hasta un 6%.

En función de lo que muestra la compañía en el comunicado en el que difunde estos datos, el culpable parece ser el negocio de las fragancias y la moda, el más importante, con mucha diferencia, para Puig. Cabe decir que este grupo es el responsable de marcas como Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Nina Ricci y explota las licencias Banderas y Adolfo Domínguez, entre otras. Sin embargo, la empresa ha vendido apenas un 2,8% más que en el tercer trimestre del año pasado. Y eso si se compara la facturación eliminando elementos extraordinarios de las cifras, porque, en realidad, sobre papel, Puig ha ingresado prácticamente lo mismo con los perfumes que el año pasado: de 932 millones de euros, a 932,4 millones de euros.

Esto refleja, apunta la compañía en un comunicado, "la moderación prevista en los mercados globales de fragancias y el impacto continuo del tipo de cambio". En cambio, el negocio del maquillaje ha crecido casi un 19% y el de la cosmética, un 10,5%. Los primero, lo relacionan con "el éxito sostenido" de su marca Charlotte Tilbury, así como con lo bien que funcionan las ventas en las tiendas y con haber llegado a Amazon en Estados Unidos. Lo segundo, con las innovaciones en "franquicias emblemáticas" como son Uriage o Dr. Barbara Sturm.

En conjunto, Puig acumula unas ventas de 3.596 millones de euros en estos nueve meses del año, lo que equivale a un crecimiento estricto de casi el 5% y un crecimiento en términos comparables del 7%. "Esto pone de manifiesto una ejecución constante y una gran resiliencia en todas las categorías, compensando la desaceleración del mercado de fragancias y el impacto del tipo de cambio", insiste el documento.

"Puig ha cerrado otro trimestre sólido, respaldado por el crecimiento sostenido en todos los segmentos de negocio y por la fortaleza de nuestras marcas", se explaya Marc Puig, presidente ejecutivo del grupo. "Afrontamos la campaña navideña con plena confianza gracias a nuestras sólidas capacidades de ejecución, a nuestra gestión disciplinada y a lanzamientos relevantes", agrega.

El directivo reitera así su previsión de terminar 2025 con un crecimiento que se sitúe entre el 6% y el 8% en comparación con 2024.